Estimado presidente Biden: siento que hemos perdido su corazón

El 3 de octubre de 2022 el presidente Joe Biden aterrizó en suelo puertorriqueño y mirando a nuestro pueblo, a través del lente de la prensa local e internacional, declamó al mundo que su corazón estaba con nosotros. Esta visita ocurrió quince días después del paso del huracán Fiona por Puerto Rico y cincuenta y un días antes que los 4.6 millones de puertorriqueños que residen en los Estados Unidos acudieran a las urnas a ejercer su derecho al voto para escoger sus representantes ante el Congreso de los Estados Unidos.

Con vehemencia, en el aeropuerto Mercedita de Ponce, este presidente nos prometió que la nación americana decía presente sobre todo cuando perdíamos nuestras propiedades o seres queridos. Joe Biden, mirando fijamente al gobernador Pedro Pierluisi y al mundo, prometió que no nos abandonaría hasta que todo, refiriéndose a todo lo que pudiera hacer por nuestro pueblo y su reconstrucción, fuese realizado.

¿Por qué Joe Biden no quiere concederle la herramienta del ‘parole’ a los extranjeros que residen en la Isla, con status migratorio irregular, pero sí a aquellos extranjeros que residen fuera de los Estados Unidos?, cuestiona María del Rosario García Miranda. (Archivo)

Desde el 14 de julio de 2021, la industria de la construcción le expresó a la Administración Biden­Harris la preocupación de que la reconstrucción de Puerto Rico se vería afectada, retrasada, y que menos obra podría ejecutarse, entre otras consecuencias, ya que no contábamos con la mano de obra necesaria en este territorio. Conscientes del problema de la falta de mano de obra y conociendo el mandato del Congreso, establecido en el Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act (Stafford Act) donde se le delega al presidente de los Estados Unidos el poder de establecer cualesquiera reglas y reglamentación con el fin de ayudar, asistir, reconstruir y rehabilitar las áreas devastadas por algún desastre, la industria de la construcción planteó alternativas.

Entre las alternativas planteadas en aquel entonces y reiterada en reuniones posteriores con funcionarios de la Casa Blanca se encuentra el poder que sólo el presidente de los Estados Unidos tiene para otorgar un permiso especial a extranjeros que residan en la isla de Puerto Rico de forma irregular, es decir, sin status migratorio definido por el gobierno de los Estados Unidos, y quienes tienen las destrezas necesarias en el área de construcción, para que estos puedan ayudarnos en el proceso de reconstrucción de esta jurisdicción. Esa alternativa se conoce como “parole”.

La alternativa del “parole” surge de la Sección 212 (d)(5), de la Ley de lnmigración y Naturalización de los Estados Unidos, donde el Congreso provee a la Rama Ejecutiva esta herramienta que permite conceder permiso a extranjeros que se encuentren fuera o dentro de los Estados Unidos, con presencia física irregular, siempre y cuando tal concesión represente un “fin público significativo” o motivos “humanitarios”, que se definirán caso a caso por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a saber, Alejandro Mayorkas.

Hoy, más de seis meses después de aquella vehemente promesa, más de dos años después que su administración expresó que utilizaría el “enfoque de gobierno completo” para la reconstrucción de la Isla y cuatro años después de conocer que su Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), desde el 2019 informó que nada más para la ejecución de construcción proyectada hasta ese momento por esta agencia federal en Puerto Rico, carecíamos de 68,280 trabajadores en el sector de la construcción, Joe Biden sigue sin atender aquel problema que hoy se ha convertido en una crisis para la reconstrucción de la Isla.

Sin embargo, para atender la crisis de la frontera sur de los Estados Unidos, y “controlar” la entrada de extranjeros ilegalmente al país, el presidente sí ha tenido la voluntad de utilizar la herramienta del “parole”, bajo el criterio de “fin público significativo” que los puertorriqueños y nuestros hermanos de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos podríamos utilizar para la reconstrucción de nuestros territorios. Cientos de miles de extranjeros han ingresado a los Estados Unidos en los últimos meses, a razón de 30,000 por mes y se les da un permiso de empleo por el mismo período.

Y los inexorables cuestionamientos que como pueblo hacemos son: ¿Dónde está Joe Biden cuando tan sólo en nuestra jurisdicción que cuenta con 3.2 millones de habitantes, cuya vida y propiedad se vio y se verá afectada y/o destruida si esta reconstrucción no se ejecuta de la manera en que fue prevista y diseñada? ¿Por qué Joe Biden no quiere concederle la herramienta del “parole” a los extranjeros que residen en la Isla, con status migratorio irregular, pero sí a aquellos extranjeros que residen fuera de los Estados Unidos? ¿Estos sobre 30,000 extranjeros que se les permite entrar mensualmente a los Estados Unidos, con “parole” por un “fin público significativo” ayudan a atender la escasez de mano de obra que padece la nación? ¿Acaso la reconstrucción de esta Isla, que pertenece a los Estados Unidos, y es el hogar de 3.2 millones de ciudadanos americanos y residentes permanentes, no es un “fin publico significativo”? ¿Es que somos tan distintos los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico e Islas Vírgenes de Estados Unidos de aquellos que residen en los 50 estados de la nación? ¿Pensará la nación que somos tan ilusos y no conocemos que el presidente tiene esta facultad de otorgar “parole” a aquellos extranjeros que residen ilegalmente en los Estados Unidos?

