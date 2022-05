Gracias Bad Bunny

No es la primera vez que a través de los diferentes medios en los que me honra compartir mis opiniones, menciono a quien muchos describen como un fenómeno en la industria del entretenimiento, Bad Bunny. En ocasiones anteriores he criticado las letras de algunas de sus canciones y en otras le he hecho un llamado a, haciendo uso de ese poder de influencia que tiene, involucrarse en temas importantes y levantar su voz a favor de ciertas causas. Hoy siento la obligación de decirle, gracias.