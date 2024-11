En medio del bullicio de las elecciones, que todavía no ha concluido sino que ha cambiado de modalidad con un escrutinio de votos que no parece tener fin, al menos la temporada de huracanes de este año se está acabando, pero no nos hemos dado cuenta. Incluso, parece que olvidamos que los pronósticos eran catastróficos y, a pesar de que hubo inundaciones y derrumbes en algunos pueblos, en términos generales no sufrimos emergencias generalizadas, ni daños extremos. Sin dejar de poner atención y expresar solidaridad a cientos de familias afectadas por lluvias torrenciales, damos gracias a las energías positivas del universo por no haber sido expuestos a daños mayores.