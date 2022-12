Hacia la suprema democratización de la isla

¡BRAVO! La aprobación ayer, con 233 votos a favor y 191 en contra, del HR 8393 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos es un gran paso en la dirección correcta. Obvio que no es un proyecto perfecto y no se convertirá en ley porque el Senado federal no actuará sobre la medida antes del próximo Congreso en enero. Pero es hacia la democratización de Puerto Rico que debemos movernos, y el lenguaje en ese proyecto federal mueve la aguja y adelanta el debate sustantivo.