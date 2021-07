Haití: ese vecino que no queremos ver

El Caribe amanece hoy con el asesinato del presidente de la República de Haití, Jovenel Moise, producto de un ataque a su hogar, en el que la primera dama ha resultado gravemente herida. Durante toda nuestra historia, Haití, con más de 11 millones de habitantes, ha sido el vecino que no queremos ver, ya sea por cuestiones idiomáticas o raciales. Es larga y dolorosa la historia de esta nación vecina, que, al parecer, su título de primera república negra del mundo le valió una suerte de maldición de la que no ha podido salir. Francia aceptó la emancipación, pero bajo el pago de un peaje de $21 mil millones que los haitianos no pagaron sino hasta 1947.