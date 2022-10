Hambre, medioambiente y democracia: la agenda de Lula para Brasil

Temprano en mis años universitarios me crucé con un libro que se había popularizado en Suramérica. Escrito por una afrobrasileña muy pobre, Carolina María de Jesús, es un diario de su vida en un arrabal brasilero (favela). Ese texto me marcó mucho y he vuelto a él con motivo de la segunda vuelta electoral de Brasil, este domingo.