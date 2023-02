Hoy cumplo 28 años y mi mejor regalo fue vencer el cáncer

En cuestión de minutos un diagnóstico cambió mi vida a los 27 años. De un día para otro, mi ajetreado calendario de estudios en derecho y mis días de trabajo como reportera en Telenoticias tuvieron que ser modificados para añadir citas médicas y visitas al oncólogo, cirujano de seno y cirujano plástico, entre otros. Una sospecha que comenzó con un autoexamen en octubre de 2021 se convirtió en una realidad: tengo cáncer de seno.

A veces pensamos que el momento más duro de un diagnóstico es cuando lo recibimos, pero en mi caso, lo más difícil fue recibirlo sola y lo más complicado que se me hizo fue abrirme para contárselo a mis familiares, amigos cercanos y sobre todo, a mi mamá. Me tomó días, tal vez semanas poder hacerlo.

Cumplo mis 28 agradecida por esta nueva oportunidad y deseando caminar de la mano junto a todas esas mujeres que como yo enfrentan esta batalla, escribe Luisa Sotero Franceschini. (Suministrada)

Y ahí, comenzaron las preguntas … ¿Cómo decirles que tan joven me diagnosticaron cáncer de seno? ¿Cómo hacerlo sin que se preocupen? ¿Cómo decirle todo esto a mi mamá? Esa idea cambió en el camino. Recuerdo que el día antes de mi mastectomía bilateral conocí a una joven de mi edad. Era toda una campeona, sobrevivió al cáncer de seno y se enfrentó a todo este proceso cuando apenas tenía 25 años. ¿Cómo se enteró? Se enteró mientras esperaba a una niña que hoy tiene dos años. Después de escuchar su historia dejé de pensar solo en mí y comencé a pensar en todas ellas. Y es que no hay mejor forma de vivir este proceso que apoyándonos entre todas. Sus historias han sido mi refugio, pues representan todo eso que necesito para sobrellevar mi diagnóstico.

En cada cita, mis doctores me comentaban sobre otras pacientes jóvenes en situaciones similares. Cuando conocí a mi cirujano plástico y el encargado de mi reconstrucción supe que yo no era su paciente más joven, pues me contó que, anteriormente él había tenido la tarea de reconstruir a una joven de 21 años. Y ahí entendí, sí, una joven de 21 años también estaba pasando por este proceso.

Según datos publicados por el Centro Comprensivo del Cáncer del 2018, el cáncer de mama se encuentra en la tercera posición de diagnósticos entre mujeres de 20 a 24 años. Sin embargo, en esas mismas edades ocupa el primer lugar entre las principales causas de muerte.

A las jóvenes quiero decirles que tenemos que estar alertas sobre lo que el cuerpo nos señala y que no por ser jóvenes estamos exentas a este diagnóstico. El cáncer de seno va mucho MÁS ALLÁ de una mamografía a los 40. El cáncer no tiene edad, no se limita. Es ese enemigo que nunca quisiéramos ver venir, pero que si llega, es para marcarnos para siempre.

¿Qué ha significado el cáncer en mi vida? Un cambio de visión que me ha llevado a recordar la joven que se graduó de bachillerato llena de sueños. Antes soñaba con escribir mi primera columna sobre derecho o periodismo. Y aquí estoy, escribiendo sobre el cáncer. No creo en las casualidades y hace varios años mi primera oportunidad en el periodismo fue una entrevista sobre el cáncer a la periodista Keyla Hernández, a quien he recordado mucho en este proceso.

Vivo agradecida de los profesionales de la salud, de mis amigos, mis compañeros de Derecho y de trabajo, y por supuesto, de mi familia, sobretodo mi mamá, tía y Dios que nunca me han dejado sola. Gracias a todos estos componentes en mi red mi proceso no fue difícil, al punto de que al otro día de mi mastectomía ya caminaba junto a ellos por los pasillos del hospital.

Cada proceso y cada cuerpo es distinto. Hoy celebro una patología negativa, y aunque tendré que tomar pastillas por cinco años como muchas otras, sé que continúo de la mano de las personas que amo y de Dios.

Ahora, es momento de aceptar las nuevas cicatrices que dejó el cáncer en mi cuerpo y utilizar esta experiencia para educar y continuar visibilizando.

Hoy cumplo mis 28 agradecida por esta nueva oportunidad y deseando caminar de la mano junto a todas esas mujeres que como yo enfrentan esta batalla.

