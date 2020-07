Infraestructura 2030: un plan para Puerto Rico

El 2020 ha evidenciado que hay que repensar los métodos desgastados que usamos como país para alargar modelos de desarrollo que necesitan actualizarse.

La tripleta de huracanes, terremotos y pandemia dejó al descubierto lo que sabíamos: Puerto Rico y sus instituciones vienen de estar inmersos en un déficit fiscal y social estructural progresivo que no ha ayudado a defendernos de estos eventos, ni de los que se presenten en el futuro. Pero el enemigo común real que nos impide avanzar no son fenómenos naturales: es nuestra dificultad de unirnos en metas de bien colectivo, pensando el país, y no en agendas puramente personales o partidistas. Sin infraestructura confiable no puede existir desarrollo económico. Esa realidad la tienen que enfrentar los que aspiran a gobernarnos.

Sin la concertación de los múltiples sectores que componen nuestra Isla tampoco es posible aspirar a un Puerto Rico solidario y justo, que procure la prosperidad para todos, y no solo para algunos.

Nos ha llegado el momento de mostrarle al país la ruta de una recuperación a largo plazo basada en la sostenibilidad.

El trabajo de asesorar al gobierno y al próximo que decida el país en noviembre, se va a hacer tangible con un plan de ruta a 10 años que denominamos “Infraestructura 2030” y que se le entregará a los seis candidatos a la gobernación, así como a alcaldes y legisladores.

Ese gran documento, dividido en las grandes áreas que componen la infraestructura, atenderá la recuperación coherente de todas las áreas principales de nuestra infraestructura. Como ingenieros y agrimensores que asesoramos a gobiernos, sabemos perfectamente que algo tan complejo como la reconstrucción de nuestra infraestructura no es una tarea que se logra en seis meses, un año o cuatro.

Es por eso que buscamos poner sobre la mesa soluciones concretas sostenibles que contemplen una década y comprometer a nuestros gobernantes con la realidad de que una reconstrucción sin planificación a largo plazo, es solo un parcho y Puerto Rico no merece más parchos.

No podemos seguir manejando el país con la visión del pasado. Nos toca mostrarle a nuestro pueblo que hay otra manera de planificar nuestra recuperación.

En la Isla las universidades e institutos educativos que acaparan más del 90% de la matrícula de los estudiantes apoyan y participan de la iniciativa Universidad 2030; el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico se comprometió a medir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Isla y múltiples organizaciones privadas como El Nuevo Día, Bacardí, USC, Ana G. Méndez, y muchos otros ya operan usando esos modelos de referencia.

El CIAPR está alineado para liderar esa conversación como base para nuestra reconstrucción y desarrollo económico.

Estamos en la mesa con el Senado en relación al deterioro significativo que existe en la infraestructura de Puerto Rico. El Senado creará, con nuestro peritaje y mediante ley, un plan ordenado para rehabilitar la misma. El CIAPR tendrá participación activa en este plan de país que deberá realizarse en 180 días a partir de de julio de 2020.

Esta es una alta prioridad, porque es ahí donde podemos insertar el sentido de urgencia de reconstruir de un modo ordenado y planificado, logrando una infraestructura mejor preparada para enfrentar los embates del futuro.

Por otra parte, la inyección de fondos federales CDBG-DR en la Infraestructura local representa una oportunidad única de potenciar una reconstrucción pensada y ejecutada correctamente, y no desperdiciar los fondos que necesitamos para lograr vivir con una infraestructura digna y sostenible.

No hay espacio para mal utilizar estos fondos que tienen que ser invertidos con ética y respeto hacia nuestro pueblo. Estaremos vigilantes de cada paso de ese proceso.

Debemos tomar nota de que el Plan de Acción de los fondos CDBG-DR ha separado $300 millones para invertir en lo que han titulado “Puerto Rico by Design”. Es una movida lógica para nuestro colegio insertarnos de manera visible en esta oportunidad que nos ofrece un marco de objetivos comunes desde distintos campos de acción y donde nuestras competencias son esenciales para hacerlo una realidad.

Si hay un mensaje fundamental con el que quiero dejarles en el momento que más nos necesita nuestro pueblo es el siguiente: la posibilidad de lograr el Puerto Rico que queremos y aspiramos es un esfuerzo de construcción colectiva. No se puede lograr desde agendas individuales.

Hay momentos que nos definen para siempre. Este es el nuestro.

El momento histórico nos toca a la puerta. Vamos a hacer lo que nos toca, bien hecho, de una vez y por todas.