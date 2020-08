Ingenio, capacidad y voluntad para el progreso del país

Hasta hace unas semanas la posibilidad de suspender, posponer o cancelar una elección en Puerto Rico no era motivo de preocupación para la mayoría de los que vivimos en este país. Sin embargo, el 9 de agosto vimos cómo a mitad de una elección en curso, el derecho de miles quedó suspendido. La papeleta electrónica. La imprenta. La pandemia. El cierre. La tormenta. Ninguna justifica lo que vivió el país durante las primarias. Minimizar lo sucedido, que nadie se responsabilice personalmente, y mantener el mismo ritmo y los mismos jugadores en el tablero, lo que nos garantiza es --lo que ya se nos anuncia suavemente, de poco a poco—”la misma” cosa en noviembre. Citar a García Márquez no nos va a librar de esa realidad, sin magia. Se necesita voluntad y acción. No somníferos ni golosinas para pasar el agravio.

Para algunos votar nos parece algo tan ordinario, que no concebíamos ese derecho en peligro. Otros, por su parte, subestiman la fuerza de cada voto y justifican quedarse al margen aduciendo que la política es un campo minado. No podemos dejar en manos de unos pocos el destino de todos. Hasta muy reciente en la historia, el sufragio no era universal. Aunque este mes celebraban los primeros 100 años del voto femenino en Estados Unidos, la historia del voto para las mujeres negras en Estados Unidos y todas las mujeres en Puerto Rico todavía no cumple un siglo. En igual desventaja estuvieron los jóvenes de 18, 19 y 20 años en Puerto Rico y Estados Unidos, hasta tan reciente como los años setenta.

PUBLICIDAD

Por eso, no podemos quedarnos atónitos ante una situación que pretende poner en riesgo el ejercicio oportuno y a tiempo de un derecho. Las capacidades las tenemos. El progreso del país ha sido obra del ingenio y tesón de todos los que vivimos aquí y de las generaciones que nos precedieron. Mientras en Mayagüez preparamos a los y las mejores ingenieros, la capacidad de ejecución del gobierno al presente es nula. Debemos ser capaces de ejecutar una tarea de principio a fin. Identificar un objetivo, trazar metas, encaminar el plan, medir el progreso y atender los retos, sin convertirlos en excusas para justificar la incapacidad de alcanzar el objetivo. Recuperemos la productividad, optimización y eficiencia de la gestión pública. Los pocos jefes de agencias que, uno, conocen la misión de su agencia y, dos, logran adelantar la misma al servicio de la gente, quedan opacados por una mayoría que se escuda detrás de un padrino o insignia, y viven cómodamente en la ignorancia. Esto tiene doble coste para cada uno de nosotros. Primero, porque el dinero que paga esa fracasada pasantía sale de nuestro bolsillo y de nuestras contribuciones, y segundo porque ese fracaso se traduce en servicios deficientes, que debilitan la institucionalidad pública mientras atentan contra la salud y educación del más pobre, contra el que emprende, contra el trabajador, nuestra economía, en fin, contra nuestro bienestar, nuestro desarrollo y nuestras vidas.

Precisamente por eso necesitamos garantizar un proceso electoral sin accidentes y sin incertidumbre. Las elecciones de noviembre no se pueden posponer. Corresponde a la CEE, a su presidente y al gobierno garantizar el ejercicio oportuno y a tiempo del derecho al voto. No vendría mal al gobierno aplicar los principios de la ingeniería industrial. Por otra parte, sin duda el mejor antídoto al fraude, al mal gobierno y a la supresión de la voluntad de la mayoría es participar, salir en masa. Es inscribirse y votar. Es estar atentos y exigir nuestros derechos democráticos.