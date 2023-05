Jesucristo y los discursos de odio

Me crie en la iglesia cristiana. De niño aprendí historias de personajes bíblicos, mayormente hombres, porque en los 90 el machismo y la cultura cristiana patriarcal eran mucho más prevalecientes que ahora. Desde pequeño escuché el mismo estribillo: “Dios es…”, siempre acompañado de alguna descripción: amor, misericordia, y, cómo no, fuego consumidor. Ese Dios del fuego consumidor era tirano, abusivo, misógino. Crecí, muchas veces, con la imagen de ese Dios que, honestamente, me daba mucho miedo.