Conocí al Dr. José Curet en el Departamento de Humanidades de la Universidad del Sagrado Corazón alrededor de 1992. Era profesor de Historia y conversábamos sobre las investigaciones que realizaba por aquellos tiempos en la Gran Logia Soberana y en el Archivo General de Puerto Rico. Sus hallazgos eran tan interesantes que lo motivaron a “novelar” varios sucesos históricos acaecidos hacía muchos años en nuestra isla, lo que me pareció fascinante. Una de sus novelas, Crimen en la calle Tetuán, inspirada en el asesinato nunca resuelto del líder conservador José Pérez Moris, la incluí como lectura para los alumnos de un curso sobre géneros literarios e invité al doctor Curet para que explicara las razones que tuvo para escribir su novela. Generoso como era, aceptó gustoso mi invitación y los alumnos disfrutaron mucho al conocer a un novelista que también era historiador.

De su presencia en el Departamento de Humanidades quedan múltiples recuerdos en la memoria y el corazón. Sin embargo, lo que atesoraremos siempre será su sentido de la amistad y la solidaridad. ¡Hasta siempre, amigo!, escribe Amalia Lluch Vélez. (captura de redes sociales)

La educación universitaria debería ir siempre de la mano de la investigación. José Curet disfrutaba realizando investigaciones que luego dieron lugar a importantes publicaciones que vinieron a llenar vacíos en el sector de nuestra historia. Así, por ejemplo, uno de los temas que analizó con gran dedicación y detenimiento fue el fenómeno de la esclavitud en Puerto Rico. La obra Los amos hablan fue el resultado de su interés por estudiar este capítulo nefasto de nuestra historia.

Otro de los temas que más le apasionó fue la masonería. Me parece escucharle contar anécdotas sobre cómo logró acceso al archivo secreto de la Gran Logia Soberana ubicada en Santurce. De hecho, en el prólogo de su novela Crimen en la calle Tetuán, comenta: “No creo exagerar al decir, echando a un lado la modestia, que he sido el primer historiador puertorriqueño no masón a quien le ha sido permitido consultar toda esa información”. Incluso, varios de sus artículos sobre esta investigación fueron publicados en la Revista Acacia, órgano oficial de la Gran Logia Soberana.

Como intelectual distinguido, Curet organizaba su programa de clases para disponer de dos días libres a la semana que le permitieran escudriñar documentos en los archivos y sacar a la luz hechos que el tiempo había borrado de la memoria colectiva. En aquellos años, la Universidad del Sagrado Corazón, a través del Decanato de Asuntos Académicos, dirigido por el Dr. César Rey, propiciaba activamente la investigación gracias al Centro de Investigaciones Académicas dirigido, a la sazón, por el Dr. Jorge Duany. Gracias a este respaldo de tan distinguidos académicos, José Curet pudo dedicar muchas horas a descubrir hechos históricos, analizar y publicar artículos, libros y novelas.

Durante varias décadas, los lectores de El Nuevo Día tuvieron el privilegio de leer las columnas de opinión que escribía José Curet. Los temas tratados en sus columnas cubrían una amplia gama de asuntos, desde la historia antigua hasta los problemas contemporáneos que afectaban al pueblo puertorriqueño. Estas columnas son el reflejo de su compromiso con la verdad, el conocimiento y el amor profundo a Puerto Rico.

De su presencia en el Departamento de Humanidades quedan múltiples recuerdos en la memoria y el corazón de sus compañeros profesores, estudiantes y personal administrativo: su calidad humana, su sonrisa, la humildad y la pasión con que hablaba de sus trabajos investigativos; sin embargo, lo que atesoraremos siempre será su sentido de la amistad y la solidaridad. ¡Hasta siempre, amigo!

