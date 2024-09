El alfeñique liderato que aún ostenta posiciones dentro del PPD no comprende la declaración de guerra y aniquilación total que la alianza entre fuerzas independentistas ha declarado en su contra. Como la amante o el amante descartado, que dentro de la crisis de su amor perdido piensa que es posible recuperarlo, el PPD no se atreve a defenderse contra quien inmisericordemente su existencia intenta arrebatarle.

Al PPD lo matan y cuenta no se da. A pesar de tal logro, ¿de qué vale desplazar y relegar a la impertinencia al PPD, si Jenniffer González arrasa en la gobernación y carga con Cámara y Senado? Ante tal riesgo, la respuesta estratégica de quienes cuentan con un plan altero eventual, es simple: si no ganas, deslegitima el triunfo del quien te ganó.

El triunfo de González, no importa su contundencia, tiene anunciado su impugnación y deslegitimación , por reiteradas y recalcadas deficiencias en el desarrollo y preparación para el proceso electoral, deficiencias, que en todo caso, la propia González, experimentó y sufrió directamente en su lucha primarista. Como todo ataque político efectivo, el mismo se ancla en hechos reales que se exacerban, exageran y acomodan a un mensaje diseñado para adelantar objetivos políticos particulares.

En la Comisión Estatal de Elecciones (CCE), en efecto, han ocurrido atrasos y fallas que no debieron haberse incurrido. Eso no significa que el mandato del pueblo en noviembre pueda burlarse o amañarse. Pero, ante este ataque dirigido a deslegitimar su triunfo, González, aunque no sea la causante del desconcierto, debe ser quien tome iniciativa para despejar las incertidumbres y cuestionamientos.