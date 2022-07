La Corte Suprema federal: hay males que duran cien años, aunque no hay cuerpos que los resistan

“Si la política de gobierno en asuntos fundamentales de este pueblo ha de decidirse por la Corte Suprema, entonces nuestro pueblo habrá dejado de regirse a sí mismo y habrá entregado a su gobierno a dicho tribunal”. La cita no surge de los críticos a la decisión de eliminar a Roe vs. Wade, sino de la diferencia entre los estados del norte y los del sur en cuanto a la esclavitud. La situación creada por la decisión suscrita por el Juez Roger Taney, en Dred Scott en 1857 cuando, entre otras cosas, Estados Unidos no tenía el poder de abolir la esclavitud, se resolvió en una guerra civil en la que murieron entre 650,000 y 850,000 personas. El señalamiento fue parte del discurso inaugural del presidente Abraham Lincoln.