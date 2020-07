La desaparición de menores en Puerto Rico

El tema de personas desaparecidas en Puerto Rico requiere atención urgente de nuestro gobierno.

Sin embargo, parecería que no existen estadísticas estatales disponibles, a pesar de que la Orden General del Negociado de la Policía aprobada el 3 de junio del 2019 establece que se mantendrá un registro de personas desaparecidas.

Luego de una búsqueda reciente de información al respecto, me di por vencida. A raíz de la experiencia, tengo la impresión de que en la página de la Policía de Puerto Rico estas estadísticas no se revisan desde 2004.

Encontré algunas estadísticas sobre el tema en páginas de entidades del sector privado, pero también reflejan grandes diferencias con la información de la Policía.

Esta situación me lleva a concluir que en Puerto Rico no conocemos bien la magnitude de este problema. No sabemos cuántas personas están desaparecidas en la isla. No sabemos cuántas de esas son mujeres y cuántas son menores.

PUBLICIDAD

Además de que esas estadísticas son sumamente importantes y necesarias para conocer y resolver un problema, no podemos olvidar que cada una de esas cifras representan seres humanos, muchos de ellos mujeres y menores.

Por otro lado, conforme las estadísticas del Federal Bureau of Investigations (FBI), a diciembre de 2019, un total de 87,438 personas figuran reportadas como desaparecidas. De esas, 30,618 o el 35% son menores de 18 años. Entre las razones principales para la desaparición de menores, el FBI menciona que el menor huye de su hogar o que ha sido víctima de un secuestro por algún familiar. También se alude a menores forzados a abandonar su hogar y al secuestro por un tercero que no es un familiar.

En Puerto Rico, en abril pasado el FBI advirtió que la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno y el cierre de escuelas a causa del COVID-19 podía aumentar el riesgo de que los menores de edad estén expuestos al abuso sexual y a los depredadores sexuales a través del internet.

Con relación a chicas menores de edad en Puerto Rico, aunque no hay estadísticas confiables disponibles, parecería que como mínimo hay 12 desaparecidas.

En temas relacionados, Homeland Security advierte que la falta de seguridad en el hogar por violencia, abuso y negligencia, la falta de vivienda o estatus de fuga y la falta de atención adecuada de parte de las entidades de gobierno son factores que llevan a muchos menores a convertirse en víctimas de trata. Este delito federal no requiere el uso de la fuerza, fraude o coerción cuando el victimario causa que un menor de 18 años participe en un acto sexual comercial. Me pregunto cuántas de esas menores han caído víctimas de la trata de persona

PUBLICIDAD

Lamentablemente tengo que decir que en algunos casos las autoridades desconocen de la desaparición y, en otros, advienen en conocimiento muy tarde, lo que complica la solución. Además, parecería que las agencias son celosas con el trabajo que cada una hace en lugar de provocar la coordinación necesaria para lograr la meta de encontrar estas chicas.

Es hora de hacer un alto. Hago un llamado al gobierno de Puerto Rico para que establezca una política pública que identifique el esclarecimiento de estos casos como la prioridad. Aún reconociendo el compromiso de muchos de los que trabajan en estos casos, los resultados exigen que se haga más.

¿Convendría una mesa en la que delegados de las agencias se sienten con expertos del sector privado para diseñar e implantar iniciativas que ayuden en las búsquedas, y que dichas agencias de ley y orden compartan información que conduzca a encontrarlas, independientemente de quién se lleve el mérito? Es una interrogante que merece pronta respuesta y también acción diligente.