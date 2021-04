La elegancia hecha mujer: Myraida

Definir la palabra elegancia es casi imposible, pues es un concepto intangible y subjetivo. No se puede tocar, pero se puede ver. No se puede medir, pero se puede evaluar. Tampoco es una cuestión de dinero, es una cuestión de elección. La elegancia no solo se refleja en estar bien vestido y presentado físicamente, sino que trasciende lo que se lleva puesto. Se transmite en la personalidad, en nuestro comportamiento, y se manifiesta en todo lo que hacemos en nuestras vidas.