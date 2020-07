La escasez monetaria en la historia de Puerto Rico

La prensa reseñó recientemente la noticia de que la pandemia del coronavirus ha provocado una escasez de monedas en el país. Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre. A través de los más de cinco siglos de historia puertorriqueña, nuestra isla, durante varios periodos, ha sufrido de la escasez o carencia monetaria que afecta las transacciones comerciales diarias.

Nuestros taínos no utilizaban monedas, sino el trueque para hacer intercambios de sus productos. Con la llegada de los españoles al Caribe, llegaron junto a ellos las primeras monedas europeas a nuestro continente americano.

En el siglo 16 hubo una gran escasez de monedas en Puerto Rico y por ello los conquistadores recurrieron a la improvisación de la “moneda de tierra”, o sea una moneda que podía ser de cualquier tipo, desde bienes agrícolas, productos manufacturados o minerales. Este tipo de “moneda de tierra” se empleó mucho en los inicios de la América colonial.

En nuestra isla circularon, desde el siglo 16 hasta finales del siglo 19, monedas de diferentes nacionalidades y monedas de dudoso valor legal. Entre 1587 y 1814, Puerto Rico recibió anualmente el Situado Mexicano, un dinero que era utilizado para pagar a los militares, para la construcción de las fortificaciones de la Ciudad Amurallada, para pagar a los eclesiásticos y en las transacciones comerciales. Si el dinero no llegaba a Puerto Rico, la isla se veía sumida en una gran crisis económica. En 1766, el dinero metálico (oro y plata) del Situado no llegó a nuestras costas. El gobierno fabricó provisionalmente papel moneda, el cual no tardó en depreciarse dada la inflación y las falsificaciones. Esta escasez monetaria hizo que Puerto Rico figure en la historia de Hispanoamérica como el primer país en acuñar papel moneda. Posteriormente sucedió lo mismo en 1781: hubo escasez monetaria, fabricaron papel moneda, y con la eventual llegada de la moneda metálica del Situado, el papel moneda fue extinguido y puesto fuera de circulación.

Subsiguientemente, luego de haber finalizado para siempre el Situado Mexicano (1814), como consecuencia de la Guerra de Independencia de México, nuestra isla se vio sumida en otra grave crisis económica y se realizaron nuevas emisiones de papel moneda debido a la escasez de moneda. El papel depreció rápidamente y hubo muchos conflictos en las transacciones comerciales.

Nuestro primer intendente de Hacienda, Don Alejandro Ramírez, llegó a Puerto Rico en 1813 y tomó muchísimas medidas económicas que evitaron la bancarrota de la isla. Una de las medidas que tomó, y la cual es poco discutida en los libros de historia, fue la autorización del uso de la moneda macuquina para las transacciones comerciales en la isla. La moneda macuquina circuló como moneda legal desde 1813 hasta que se decretó su canje en 1857. La moneda macuquina era una moneda tosca, irregular, sin cordoncillo, que llegó a Puerto Rico por los emigrados venezolanos leales a la corona española. Sin embargo, a pesar de que circulaba la macuquina como moneda legal, circulaban además numerosas otras monedas en la isla.

En 1879 fue autorizada como moneda legal de Puerto Rico la moneda de plata mexicana. La moneda mexicana también quedó devaluada por la sobreproducción mundial en la minería de la plata. La moneda mexicana de plata fue canjeada en 1895-1896 por la moneda que España mandó a acuñar en Madrid para Puerto Rico (la moneda provincial). A finales del siglo 19 y principios del 20, debido a la escasez monetaria los dueños de las haciendas de café, centrales azucareras y los comerciantes, acuñaron sus propias monedas para pagarle a los jornaleros; estas son conocidas en la historia como los “riles”.

Hemos evidenciado varios ejemplos históricos sobre la escasez monetaria en Puerto Rico, que al igual que hoy nos afecta a nuestra isla. Sin embargo, no perdamos la esperanza de un mejor porvenir para nuestra bendita Isla del Encanto.