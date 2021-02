La fiesta y la guillotina

El arresto del productor Sixto George puso en evidencia eso que Alejo Carpentier llamó la fiesta y la guillotina. No sé si Sixto George leyó El siglo de las luces de Alejo Carpentier, pero supongamos que le encantó esa escena en la que un barco lleva una guillotina en su proa, adormecida por las olas del mar, de camino a Guadalupe donde la espera una multitud alegre. “Esta noche he visto alzarse la Máquina nuevamente”, dice el narrador refiriéndose a esa puerta cortante de civilización y barbarie. Con precisión y gracia, Carpentier describe los juicios y las fiestas que se celebran alrededor de la Máquina; por allí ruedan cabezas y barriles de vino, liturgia y comparsa. Las alegaciones que se desprenden del pliego acusatorio del FBI implican que Sixto George supo utilizar esa fiesta, es decir el carnaval antillano que es la televisión y la radio puertorriqueña, para colocar allí a ciertos analistas -aún no sabemos los nombres- con el propósito de que guillotinaran a dos tres enemigos públicos y, de paso, limpiaran la mancillada imagen del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.