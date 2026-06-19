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Eduardo A. Bhatia GautierEduardo A. Bhatia Gautier
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prima:La guerra fue un error

El acuerdo compra calma, pero no compra claridad, opina Eduardo Bhatia Gautier

19 de junio de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Una mujer pasa junto a un mural que representa un portaaviones estadounidense bajo ataque con misiles en el centro de Teherán, Irán, el lunes 8 de junio de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

Más allá del costo humano, que ya es inmenso, la guerra innecesaria de Donald Trump contra Irán también ha golpeado el bolsillo de los puertorriqueños: subieron la gasolina, la electricidad y muchos productos esenciales en el supermercado. Por eso creo que es indispensable entender el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, que debe ser bienvenido por una sola razón: debe detener la matanza. Pero como ejercicio de diplomacia, estrategia e historia, no es un triunfo. Prueba que Trump llevó a Estados Unidos a una guerra innecesaria, gastó miles de millones de dólares, desestabilizó la economía mundial, costó miles de vidas y luego terminó aceptando cláusulas que dejan a Irán en una posición mucho más fuerte.

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ACERCA DEL AUTOR
Eduardo A. Bhatia Gautier

Eduardo A. Bhatia Gautier

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El autor es abogado y fue presidente del Senado de Puerto Rico. Al presente se desempeña como profesor visitante en la Universidad de Princeton.
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