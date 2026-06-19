La guerra fue un error
El acuerdo compra calma, pero no compra claridad, opina Eduardo Bhatia Gautier
19 de junio de 2026 - 11:10 PM
19 de junio de 2026 - 11:10 PM
Más allá del costo humano, que ya es inmenso, la guerra innecesaria de Donald Trump contra Irán también ha golpeado el bolsillo de los puertorriqueños: subieron la gasolina, la electricidad y muchos productos esenciales en el supermercado. Por eso creo que es indispensable entender el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, que debe ser bienvenido por una sola razón: debe detener la matanza. Pero como ejercicio de diplomacia, estrategia e historia, no es un triunfo. Prueba que Trump llevó a Estados Unidos a una guerra innecesaria, gastó miles de millones de dólares, desestabilizó la economía mundial, costó miles de vidas y luego terminó aceptando cláusulas que dejan a Irán en una posición mucho más fuerte.
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