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Jaime Bofill ValdésJaime Bofill Valdés
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El dilema que enfrenta Donald Trump por Irán

Tendrá que escoger entre intentar “conquistar a la reina” o proyectar que ha salido “airoso” del conflicto, lo que podría salvar su “tambaleante” presidencia, escribe el economista Jaime Bofill Valdés

29 de abril de 2026 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En la foto, tomada el sábado, 7 de marzo de 2026, un grupo de soldados carga los restos de la soldado de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, Sargento de 1ª Clase Nicole Amor, de White Bear Lake, Minnesota, quien murió durante un ataque con drones en un centro de mando en Kuwait después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su campaña militar contra Irán. El presidente Donald Trump presenta sus respetos durante la devolución de bajas en la Base Aérea de Dover, Delaware. (AP Photo/Mark Schiefelbein) (Mark Schiefelbein)

La crisis en el Medio Oriente, junto con otros focos geopolíticos contemporáneos, ha desencadenado guerras innecesarias y dolorosas, desplazamientos humanos, tensiones diplomáticas y profundas fracturas en el orden mundial.

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Jaime Bofill Valdés

Jaime Bofill Valdés

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El autor es profesor de Economía en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
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