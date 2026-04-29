Opinión
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El dilema que enfrenta Donald Trump por Irán
Tendrá que escoger entre intentar “conquistar a la reina” o proyectar que ha salido “airoso” del conflicto, lo que podría salvar su “tambaleante” presidencia, escribe el economista Jaime Bofill Valdés
29 de abril de 2026 - 11:05 PM
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