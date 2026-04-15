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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Los eventos globales y el futuro de Puerto Rico

Los creadores de política pública están llamados a seguir de cerca los eventos globales porque a pesar de su lejanía, afectan en la vida cotidiana de las empresas y las personas, subraya el economista Leslie Adames

15 de abril de 2026 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha afectado considerablemente los precios del petróleo, lo que encarece directamente la producción de derivados como la gasolina. (Xavier Araújo)

En un mundo cada vez más interconectado, resulta ilusorio analizar la economía de Puerto Rico en aislamiento. Como participantes del entorno económico (consumidores, empresas o formuladores de política pública) no podemos desvincularnos de los riesgos geopolíticos, financieros y macroeconómicos que se gestan a nivel global. Mirar hacia afuera no es opcional; es indispensable para entender las presiones que ya inciden sobre nuestra realidad cotidiana y nuestras perspectivas económicas.

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Economía de Puerto RicoPetróleoConflicto con Irán
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Economista, Director de Análisis y Política Económica, Estudios Técnicos, Inc.
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