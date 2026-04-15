Opinión
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Los eventos globales y el futuro de Puerto Rico
Los creadores de política pública están llamados a seguir de cerca los eventos globales porque a pesar de su lejanía, afectan en la vida cotidiana de las empresas y las personas, subraya el economista Leslie Adames
15 de abril de 2026 - 11:05 PM
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