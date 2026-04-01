Opinión
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De los fondos ARRA al PUA y la era de la dependencia federal
A pesar de recibir asignaciones federales sin precedente, los diferentes gobiernos no fueron capaces de reformular el modelo productivo del país, lamenta el economista Gustavo Vélez
1 de abril de 2026 - 11:00 PM
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