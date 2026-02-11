Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Rusia y su nueva arma estratégica: la agricultura
Casi en el cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania, el economista Roberto Orro explica cómo la Federación dirigida por Vladimir Putin se ha convertido en un principal exportador de trigo y fertilizantes
11 de febrero de 2026 - 11:10 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.