Opinión
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Puerto Rico y dos crisis energéticas: 1973 vs. 2026
El embargo petrolero de la OPEP tras la Guerra del Yom Kipur fue el detonante de la primera recesión económica en la isla luego de la operación “Manos a la Obra”, recuerda el economista Gustavo Vélez
25 de marzo de 2026 - 11:05 PM
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