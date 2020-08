La institución democrática más importante otra vez

“Ante el abandono por los partidos políticos de sus responsabilidades ante el país, durante una crisis creada por ellos, la institución más importante en una democracia tiene la palabra: la Rama Judicial… El Tribunal Supremo de Puerto Rico tomará una decisión trascendental: decisión que no buscó, porque como decimos los abogados, el derecho es rogado: hay que ir a los tribunales a pedir decisiones; ellos no actúan por sí o por porque sí, como las ramas políticas. No sé cuál será la decisión… pero sea la que sea, hay que defender la independencia judicial ahora y siempre”. 7 de agosto, 2019

Así empecé y así terminé una columna publicada en este diario hace poco más de un año. Anticipé allí la decisión unánime que nuestro Tribunal Supremo emitió el 7 de agosto del año pasado, proveyendo un necesario orden institucional, después del desorden creado por la primera y única renuncia de un gobernador electo en nuestra historia.

Un año después, el mismo tribunal - la única institución democrática que parece funcionar en la que una vez fue llamada la Isla del Encanto- tuvo que volver a rescatar el orden y hasta el pudor en nuestro sistema democrático. Esta vez, nada más y nada menos que para rescatar la esencia de la democracia: el derecho al voto. Los partidos políticos y sus líderes no aprendieron del gran fracaso en la gobernanza pública ocurrido hace un año. Toda la esperanza de que iban a aprender su lección y dejar de servirse del público y reivindicar lo que también una vez fue llamado el “servicio público”, quedó no digo destrozada, sino mancillada y hasta despreciada.

Esa decisión unánime de nuestro tribunal del 7 de agosto del 2019 le dio la oportunidad a que los supuestos líderes de las otras instituciones democráticas creadas por la Constitución: la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva, con sus más de 140 agencias que los partidos políticos han controlado para su beneficio por décadas, se reivindicaran. Una oportunidad dorada para rescatar nuestra vida como pueblo -la misma que habían destrozado quebrando económica y moralmente nuestras más preciadas instituciones.

Reconozco que no era fácil. Para cumplir con la Constitución, la decisión de nuestro Tribunal Supremo nos dejó siendo gobernados por una gobernadora no electa pero legalmente juramentada conforme una decisión judicial y por una Junta Fiscal, igualmente no electa, pero también legalmente juramentada conforme otra decisión judicial -en su caso, del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Pero ello no puede ser excusa para que durante este último año las instituciones a cargo de nuestra salud, seguridad, educación, agua y electricidad hayan, esencialmente, dejado de proveer los servicios esenciales que necesitamos para sobrevivir, para estar seguros, para educarnos y sí, hasta para tener luz y agua. Y ello, mientras los que trabajan en esas instituciones públicas continúan cobrando su paga, generada por los contribuyentes a quienes se deben.

El Departamento de Educación no enseña esencialmente desde enero -ni tan siquiera de forma virtual, a pesar de los billones gastados en computadoras. Su subsidiaria, Comedores Escolares, no ha dado de comer a los estudiantes. Los policías, decimados por la mala administración y la supuesta agencia sombrilla que no los guarece de la falta de equipo y apoyo necesario, ni de las dilaciones en pagarle el tiempo extra que se les exige, están de brazos caídos y no han puesto en vigor las órdenes ejecutivas emitidas por el Ejecutivo para confrontar la pandemia del COVID-19. Órdenes que, en esencia, le han impuesto toda la responsabilidad de batallar la pandemia al ciudadano que trabaja, o trabajaba, en la empresa privada, incluyendo a los mas de 300,000 que esas órdenes han desempleado sin tan siquiera proveerles, a través del Departamento del Trabajo, los pagos por desempleo a los que tienen derecho.

Responsabilidad por la salud que es, en primera instancia, obligación de ese Departamento que compró a sobreprecio absurdo supuestas pruebas para el COVID-19 a una entidad que nunca había vendido una; e incluso asistido por un Departamento de Hacienda que pagó a ese proveedor dudoso $19 millones de un día para otro. Ello, al tiempo que dilata pagos del llamado PUA o los hacen a personas que lo reclamaron fraudulentamente. Y ese mismo Departamento de Salud que dejó al país sin reactivos para pruebas en el peor momento de la pandemia y a cinco meses del drástico cierre del 16 de marzo, aún ha no implementado efectivamente un programa que funcione para el cernimiento de los infectados por el COVID-19.

Y, como si esto fuera poco, tenemos una Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que después de haber duplicado el costo del líquido más preciado, tuvo que depender -como en los tiempos de Agueybaná- de una depresión tropical para dejar sin efecto un racionamiento a decenas de miles, impuesto durante una sequía que ocurre anualmente -porque no ha sabido utilizar los billones que ha recibido para dragar los lagos. Y con esta, una Autoridad de Energía Eléctrica que, al llegar esa misma depresión tropical, de las decenas que rutinariamente ocurren en esta época, deja a oscuras a más de medio millón de ciudadanos. Por no hablar de Procuradores de Menores que meten presos a los menores en vez de ayudarlos.

¿Algo funciona en esta bendita (algunos, no yo, dirían que maldecida) Isla?

Sí. El Tribunal Supremo de Puerto Rico - compuesto de jueces nombrados por distintos gobernadores y confirmados por distintos Senados, funciona. Salvaguardó el voto de los que, como miembros de mi familia y yo, arriesgamos nuestra salud para ejercer el sagrado derecho al voto y el derecho de otros puertorriqueños a ejercerlo el próximo domingo. Y castigó con lenguaje duro pero merecido la ineptitud de otra institución democrática que, con un presupuesto de cerca de $40 millones para celebrar eventos eleccionarios una vez cada cuatro años, no cumplió con su deber.

Algunos criticarán que, en esta ocasión, parte de la decisión no fue unánime -en cuanto a la solicitud de que se publicaran los votos emitidos. Pero ello no puede ni debe usarse para menospreciar la misma. Hacerlo es menospreciar la independencia judicial que necesitamos cuando los políticos de turno nos violan los derechos -ya sea con premeditación y alevosía o por incompetencia. Como dice el juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Neil Gorsuch en su libro A Republic, If You Can Keep It: “Cuando muchos escriben o hablan sobre las decisiones del tribunal, tienden a enfocar en los desacuerdos. Asumo que el conflicto genera noticias y éstas dinero. Pero ello puede llevar a una apariencia engañosa. Claro que a veces tenemos desacuerdos en algunos de los casos más difíciles para nuestro país. Pero los desacuerdos profesionales se esperan en nuestro trabajo y no se equiparan con desacuerdos personales… Conlleva respeto mutuo y mucho trabajo arduo lograr que nueve personas, nombradas por cinco presidentes distintos durante casi 30 años y de distintas partes del país, logren estar de acuerdo en el resultado de casos sumamente difíciles. Y aun cuando no estamos de acuerdo, me parece que ello no solo debería esperarse, sino incluso celebrarse. Después de todo, el punto de tener nueve jueces es traer a la mesa diferentes ideas y asegurarse que son cuidadosamente consideradas”. (Mi traducción)