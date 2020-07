La justicia sigue en quiebra

Hace más de cinco años escribí una columna en la que planteaba que la justicia puertorriqueña estaba en un estado de quiebra de confianza pública debido al alto grado de politización que impera en las instituciones de ley y orden de nuestra isla. Lamentablemente, el tiempo me ha dado la razón, ya que los controversiales eventos recientes que se han suscitado en la palestra pública crean el riesgo inminente de erosión total de la credibilidad la Oficina de la Gobernadora de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Puerto Rico y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (“OPFEI”). No puedo recordar un momento histórico en donde haya existido un escenario de confrontación pública y abierta tan candente entre miembros del gobierno de Puerto Rico.

El escenario es el siguiente. La gobernadora despide a la exsecretaria de Salud y madre de su secretaria de Justicia. La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, comienza una investigación en contra de la gobernadora. Luego de ello, es despedida de su puesto y alega que ello ocurrió por motivo de que iba a realizar un referido criminal en contra de la gobernadora. La gobernadora alega que despidió a la exsecretaria por conducta impropia.

La gobernadora, conjuntamente con el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, y otros, es referida a la OPFEI por el Departamento de Justicia por segunda vez en el cuatrienio, luego de un atropellado proceso que plantea una posible intervención indebida en el trámite. Luego de evaluar el referido, la OPFEI designa un Fiscal Especial Independiente para investigar a la gobernadora, entre otros. La gobernadora radica una querella en contra de la exsecretaria de Justicia en la Oficina de Ética Gubernamental. La gobernadora entra en confrontación con la presidenta de la OPFEI, Nydia Cotto Vives, con quien tiene una riña pública desde el caso criminal que la OPFEI le radicase cuando era secretaria de Justicia. Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien nombró a los miembros del OPFEI, acusa a uno de los miembros, el licenciado Rubén Vélez-Torres, de posible conducta impropia en el manejo del caso de la gobernadora y ordena una investigación legislativa en contra de dicha oficina luego de pedirle cuentas públicamente a la presidenta, Nydia Cotto Vives.

Mientras los puertorriqueños viven los embates de la recuperación del huracán María, el cambio abrupto a un gobernante no electo, los terremotos, la pandemia global causada por el COVID-19, la crisis económica, y sus demás problemas personales, los líderes de nuestro gobierno se dedican a acusarse unos a los otros de comisión de delito y utilizan nuestras instituciones de ley y orden como armas de defensa personal y persecución política. Los ejemplos bastan en Puerto Rico y este es uno más de ellos, pero quizás el más serio de todos. Como jurista, la coyuntura histórica que atravesamos me resulta bochornosa y preocupante. A muchos le podrá parecer rutinario o “parte del proceso político”. Sin embargo, la erosión total o aniquilación de la credibilidad de nuestro gobierno no resulta trivial. Mientras más se salga de proporción la controversia, más nefastas serán las consecuencias para la legitimidad de nuestro gobierno.

Nuestros líderes electos y no electos tienen que reflexionar drásticamente sobre la posición en que han puesto a nuestro gobierno. La quiebra moral de la justicia, y de nuestras instituciones públicas, continúa y hasta tanto y cuanto la politización en nuestros aparatos de ley y orden no sea desterrada de manera eterna, seguiremos viviendo días intensos que no hacen nada más que evitar que la ciudadanía tenga fe en la gestión gubernamental.

Por imperativo moral, todas las partes involucradas en esta lamentable trama les deben serias disculpas a los puertorriqueños. Basta ya de abusos de poder. El pueblo les pasará la factura.