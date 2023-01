La juventud de Puerto Rico: el voto más subestimado

El mensaje para las gradas de que van a atender los problemas de la niñez y la juventud se acabó. ¡Es momento de actuar! El país vive cansado de que muchos políticos mencionen en sus mensajes estratégicos de campaña que atenderán los problemas de los jóvenes, y año tras año, no se vea mejoría. El asunto va desde promesas incumplidas hasta algunos que ni tan siquiera le dan importancia y creen que esta población no es una que pueda mover elecciones. Se equivocan. Este fenómeno de estar enajenado de la realidad continúa en el 2023. Inclusive, en el mensaje del Gobernador hablando de sus resultados a dos años de su mandato, no mencionó ni una sola iniciativa lograda ni en agenda de los problemas de la juventud. O sea, las prioridades del actual gobierno no están en las próximas generaciones.