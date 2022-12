La libertad ordinaria

Hace un mes, un amigo me escribió preguntándome si había visto el artículo que la escritora puertorriqueña, Jaquira Díaz, acababa de publicar en la prestigiosa revista The Atlantic: “Let Puerto Rico be Free”. Me lo leí enseguida hasta la línea final: “I like to imagine an independent Puerto Rico… Where we are all a little closer to freedom”. Me pregunté, ¿qué será la libertad según Díaz? Decidí leer un poco más.