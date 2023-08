La magia de las telecomunicaciones al alcance de la mano

Cuando era más joven y había una actividad en la escuela tenía que hacer una larga fila para usar el teléfono público, una caja marrón con auricular negro que costaba 10 centavos, si quería llamar a mis padres para que me fueran a buscar. Años después, mi papá, quien trabajaba fuera de casa casi siete días a la semana, se compró un teléfono móvil. Parecía un bloque pequeño cuya comunicación era fatal. Tenía mucha estática, áreas donde no tenía señal y la llamada se caía con regularidad. No obstante, le permitía comunicarse en casi cualquier momento.