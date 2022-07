“La mona está agitá”

“La mona está agitá” fue una de las frases que utilizaron algunos fanáticos para referirse a mi persona en medio de un partido de la Liga de Voleibol Superior Femenino de Puerto Rico, donde he participado por más de catorce años. Lo que más me impactó fue que una niña repitiera esta frase, obviamente haciendo eco de las palabras de adultos. Sí, así como usted lo lee. Este suceso y otros que comenzaron a atentar en contra de la seguridad y tranquilidad de mis compañeras de equipo me armaron de valor para poder utilizar mis redes sociales y denunciar tan repudiable acto. Muchos me han dicho: “qué valiente eres”, “te admiro” y también han surgido los: “no les hagas caso que tú eres una negra hermosa”. Pocos me han preguntado cómo yo me siento; aquí voy…