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La próxima crisis sin vientos huracanados

Resulta urgente que el gobierno de Puerto Rico impulse medidas para reducir la dependencia del petróleo, afirma Darío Vlaar

31 de agosto de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Resulta urgente que el gobierno de Puerto Rico impulse medidas para reducir la dependencia del petróleo, opina Darío Vlaar (Amirhosein Khorgooi)

Cuando el huracán María arrasó la isla, en 2017, los empresarios y distribuidores enfrentaron una paradoja. Aunque los almacenes y los puertos alrededor del país estaban a plena capacidad, llenos de suministros, los negocios y distribuidores se encontraban con escasez de productos porque solo un 25% de los camiones estaban en operaciones, por la falta de combustible. A la mitad de las 1,100 gasolineras se les agotó el combustible. La situación causó una debacle en las cadenas de suministro y la recuperación tomó meses. La gasolina eventualmente llegó a los distribuidores, así como a los consumidores, lo que contribuyó a cierta normalización de la cotidianidad. Sin embargo, ¿qué pasaría si el suministro de gasolina se agota y no llega a corto plazo el producto debido a una escasez global causada por las dinámicas del mercado como resultado de una crisis en el Medio Oriente?

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El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones militares contra Irán. En cuestión de días, Irán cerró el Estrecho de Ormuz por el cual transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial que el mundo consume a diario. La Agencia Internacional de Energía calificó este tranque geopolítico como “la mayor amenaza a la seguridad energética mundial en la historia”. Se estima que el cierre actual es peor que el de la crisis de 1973, que propició una escasez petrolera mundial sin precedentes. Lo más preocupante hoy es que hasta ahora la demanda global por el petróleo no se ha ajustado ni ha tomado en cuenta el inminente peligro de este déficit. Las reservas globales se consumen a un ritmo de 6.6 millones de barriles diarios, por encima de lo normal, y las reservas mundiales se agotan rápidamente.

La economía de Puerto Rico y la vida cotidiana del puertorriqueño depende más del petróleo que gran parte de la población mundial. El 62% de la energía eléctrica del país es derivada de gas natural y gasolina. La gran mayoría de los puertorriqueños va al trabajo manejando su propio carro. Nuestros suministros son enteramente transportados por camiones. Un 90% de los bienes de la isla son importados por mar. Lo único distinto que tiene Puerto Rico de otros países alrededor del mundo es que nos beneficiamos del mercado unificado estadounidense y recibimos nuestros suministros petroleros de exportadores no afectados por el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, como Estados Unidos, México, Colombia, Trinidad y Tobago, entre otros.

Como vivimos en un mundo globalizado, alteraciones en el precio del petróleo definitivamente van a afectar sectores dependientes como nuestro mercado local, que se sustenta de suministros diversos y gasolina. Es posible que, dada la escasez de petróleo, países con capital limitado como Puerto Rico compitan agresivamente por sus suministros con los sectores de mayor necesidad en Estados Unidos y otros países. Hoy, expertos en política internacional advierten que el conflicto con Irán podría prolongarse varios años. Esto tendría consecuencias adversas para la economía mundial, pero sobre todo para territorios altamente dependientes de importaciones energéticas, como Puerto Rico.

Ante este sombrío panorama, resulta urgente que el gobierno de Puerto Rico impulse medidas para reducir la dependencia del petróleo mediante la expansión de reservas estratégicas, fortalecimiento de alternativas energéticas y promoción de iniciativas que fomenten un consumo más eficiente del combustible.

La verdadera pregunta no es si una crisis energética global puede afectarnos. La interrogante es si tendremos la visión y voluntad de prepararnos, antes de que sus efectos se conviertan en nuestra próxima emergencia.

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Darío Vlaar Maldonado

Darío Vlaar Maldonado

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Estudiante Doctoral de Política Internacional en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona
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