La urgencia de la autodeterminación de los territorios

Algunos lo describieron como mágico. Otros como histórico. Lo cierto es que el primer “Summit on US Colonialism”, organizado por Right to Democracy, puede describirse con ambos adjetivos. Este evento de dos días reunió a 40 representantes de los cinco territorios de Estados Unidos, junto con organizaciones aliadas y filantrópicas, en la Ford Foundation en Nueva York. Los participantes de Puerto Rico, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes Estadounidenses y Samoa Estadounidense se encontraron en persona por primera vez para compartir sus experiencias en torno al impacto del colonialismo en sus islas y -desde perspectivas de estatus- buscar soluciones que mejoren su futuro.