La vitamina C es solo un soldado en la guerra contra el COVID19

Se ha calculado que cerca de un 52% de la población adulta utiliza suplementos de vitaminas y minerales. Casi siempre son consumidos sin que medie una prescripción médica o la recomendación de nutricionistas-dietistas licenciados.

En Estados Unidos se gastan más de $28,000 millones al año en este tipo de suplementos. Su consumo aumenta anualmente, ya que se les atribuyen efectos beneficiosos y en ciertos casos hasta le adjudican la cura de enfermedades.

Sin embargo, la evidencia científica sobre los efectos extraordinarias de las vitaminas es limitada y poco validada con estudios rigurosos. Mientras, tomarlas en grandes cantidades, sin seguir las recomendaciones, puede representar efectos clínicos adversos.

Sin embargo, una serie de suplementos de vitaminas se ha asociado al estado del sistema inmunológico de los seres humanos. El sistema de defensa del cuerpo es muy complejo. Imagínelo como un ejército.

Por ejemplo, aunque la vitamina C se asocia al tratamiento de infecciones virales esta es comparable a un soldado en la guerra. El sistema inmune funcionará perfectamente por múltiples y complejas variables. Si bien un soldado es necesario y útil, no constituye la totalidad de la defensa.

La vitamina C es un buen antioxidante y se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos. Se encuentra en frutas como el kiwi, papaya, fresas, toronja, chinas y en vegetales como el pimiento rojo, brócoli, coles de bruselas y otros. En un vaso de ocho onzas de jugo china hay 135 miligramos de vitamina C. La necesidad para adultos fluctúa de 75 a 90 miligramos, con límite máximo supervisado de 2,000 miligramos.

Se puede emplear mayor cantidad a la recomendada cuando se ha comprobado que la persona que la va a utilizar tiene carencia. Esto solo se sabe por pruebas de laboratorio, no por observar o preguntar lo que come.

Dosis elevadas pueden causar piedras en los riñones, diarrea, náuseas, vómitos, acidez estomacal, cólicos, dolor de cabeza e insomnio. Además, podrían interferir con fármacos como las estatinas (para colesterol) y anticoagulantes.

Probablemente quien padece de COVID19 tenga carencia de algunas vitaminas. Pero no se conoce a ciencia cierta todos los detalles de los mecanismos involucrados entre el sistema inmunitario y la vitamina C. Se sabe que intensifica algunas de las particularidades de la defensa corporal. Lo hace aumentando la producción de interferón, que es una proteína que ayuda a proteger las células del cuerpo de infecciones virales. Provoca una activación de los linfocitos, fortaleciendo el combatir de patógenos. Puede prevenir sepsis y también reduce el tiempo de reacción y la severidad de los síntomas de ciertas infecciones.

No obstante, estas importantes funciones no representan eficacia total en la prevención ni en el contagio del coronavirus. No existe evidencia concreta de que los suplementos equiparen a algún medicamento o vacuna esperada. La ayuda del suplemento como paliativo depende del estado de nutricional previo, de la etapa del ciclo de vida, de su calidad, absorción, forma de administración y utilización.

Los nutricionistas-dietistas conocen que es adecuado para cuidar la salud y reforzar el sistema inmunológico de cada persona. La opción más saludable es consumir una dieta balanceada. Esto siempre supera a las pastillas.