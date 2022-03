Las 10 cosas que Puerto Rico puede hacer ante el nuevo orden mundial

Contrario a lo que usted escucha continuamente, Puerto Rico sí puede tomar medidas ante la realidad de un nuevo orden mundial. Tras la caída del Muro de Berlín y la abrupta salida de Polonia, colapsó la Unión Soviética y el mundo entero empezó a creer que la globalización sería permanente y hasta Fukuyama que la democracia brillaría en todas las partes del globo. Tanto la pandemia como la invasión a Ucrania dieron al traste con eso y pusieron en duda la permanencia de la pax Americana.

Cuando cae la Unión Soviética el mundo empezó a crear tratados de libre comercio como el NAFTA, CAFTA-RD, TPP y otros de nación preferida, por lo que los países entendieron que ya no necesitarían producir cosas que podrían comprar de otros países de forma más barata. Por ejemplo, ya Estados Unidos no necesitaría producir electrodomésticos, porque podía depender de que México y China los hicieran a bajo costo.

Obviamente, esto produjo montones de pérdidas de empleos, pero se suponía que se readiestrara a los empleados para que estos pasaran a industrias más sofisticadas y pudieran adquirir los productos a mejor precio. Se dejó de producir artículos y hasta medicamentos en Puerto Rico y Estados Unidos porque se podía depender de China para eso y para efectos tecnológicos. Igualmente, los materiales raros y metales los harían en Chile o la agricultura en Brasil y Ucrania porque la comida se produciría a bajo costo allá.

Se derribaron las barreras al comercio y los países cooperaron, como fue el sueño americano luego del pacto Bretton Woods, donde Estados Unidos le propuso al mundo su pax a cambio del libre comercio y el capitalismo. Ese mundo está en peligro y ahora Occidente está planteando el “reshoring”, para atraer acá la producción y la sustitución de importaciones como un asunto de seguridad nacional.

El nuevo orden mundial que está surgiendo implica que Estados Unidos e Inglaterra decidieron no entrar a la guerra, aunque le habían prometido a Ucrania que si entregaban su arsenal nuclear los defenderían de Rusia. El líder de Arabia Saudita no le contesta las llamadas a Estados Unidos, que decidieron venderle a China su petróleo en yuanes en vez de dólares. China le sigue comprando a Rusia y defienden a Putin en sus medios nacionales. Israel no condena abiertamente esto. Hungría, Ucrania y Rusia deciden no exportar alimentos, mientras Indonesia y Argentina anuncian medidas de limitación de exportaciones a la vez que México quiere ser amigo de todos. Brasil y el cuerno de África no pueden aumentar su producción alimentaria por sequías históricas, lo que según la FAO implicaría hambre extrema en partes del mundo, mientras China e India anuncian que aumentarán su almacenamiento de comida por temor a una escasez alimentaria para el verano, con los precios de las fuentes de comida más altos en la historia humana. ¿Y qué puede hacer Puerto Rico ante este nuevo orden mundial que implica que no se puede depender de otros países para tus necesidades básicas?

1. Eliminar el impuesto al inventario para almacenar lo más posible.

2. “Hedge” la compra de combustible para la AEE, de forma que podamos asegurarnos de precios razonables permanentemente.

3. Eliminar la crudita y recortar el gasto de esos 500 millones que van para el pago de pensiones y de empleados públicos, con las rentas que pagamos a edificios privados; reducir municipios regionalizando la administración pública y lo mismo con las regiones administrativas de todas las agencias.

4. Pedir una dispensa a las leyes de cabotaje para que puedan traer barcos internacionales con combustibles desde Estados Unidos como ya pidieron en Hawaii.

5. Aprobar de inmediato el fondo de estabilización energética propuesto por la senadora Rodríguez Veve, Zaragoza y otros usando los fondos para bajar la tarifa eléctrica.

6. Acelerar la transición hacia energía renovable, porque los precios de dichos materiales se van a disparar.

7. Pedir de emergencia cambiar a gas natural AES y el gasoducto desde allí hasta Aguirre en lo que cambiamos a energía renovable.

8. De forma expedita, cambiar las unidades 7, 8, 9 y 10 a gas natural y que NFE Energía pueda suplirla como dijeron que podían hacer.

9. Aprovechar el momento de que el transporte internacional es carísimo para sustituir importaciones trayendo trabajadores migrantes para agricultura, construcción y centros de cuido como se hace en EEUU y la Unión Europea.

10. Traer refugiados ucranianos ante la realidad de nuestra necesidad demográfica.

Estas son algunas de las ideas que podemos implementar. Algunas son inmediatas y otras tomarían años, pero hay formas ante tiempos de guerra que podemos utilizar para acelerar lo antes posible los procesos. Hay un nuevo orden mundial. Singapur sabía que su único recurso era su gente y la capacidad de su capital humano. Nosotros necesitamos readiestrarnos para hacer lo propio o quedarnos como dependientes a perpetuidad.

