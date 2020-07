Las alegres pancartas

Con la luz que nace de oriente han regresado, quién lo diría, los viejos pasquines de las campañas electorales. De su mano llegaron también, pisando fuerte y por derecho propio, los anuncios televisivos y las cuñas radiales de quienes prometen, en medio de este verano sofocante que destila un sabor a sequía y encierro, cambiar el mundo, abolir la deuda, encontrarle una novia a King Kong y, de paso y si hubiese oportunidad, sacar al país del laberinto en el que lleva metido más de una década.

Las tapias y los postes de madera amanecen repletos de letreros nuevos, de fotos que son un relámpago de bótox, falsedad y colágeno. La batalla proselitista ocupa el campo visual, trae consigo una iconografía urgente. Los eslóganes se multiplican aquí y allá, solemnizando la desolación del paisaje urbano, la infraestructura herida por la crisis: orden y dirección, unidos podemos, patria nueva, juntos ganamos, soy parte, sin miedo, hagamos la diferencia. Y en ese plan.

Debajo de toda esa propaganda ingente se mueve el billete mondo y lirondo, la industria del engaño cebando su propia alcancía, ay. Y aún así, vamos a decirlo de una vez, nada consigue motivar las huestes, prender la mecha del fragor primarista.

Pido un turno para la nostalgia: ¿qué fue de aquellos mítines de antaño, de los jingles y las caminatas, del mar de banderas verdes, rojas y azules arropando las autopistas? ¿A dónde fueron a parar los oradores y las tribunas, las arengas y los debates fogosos, aquella fiebre que incendiaba la isla durante las intervenciones de sus líderes: del gallito que no se juye, del Caballo, y de ¡Rubén, seguro, a los gringos dale duro!? El recuerdo improvisa una respuesta fulminante: algo ha muerto en algún sitio, de aquella época no queda ni el restrojo.

En justicia, no podría atribuirse la atmósfera de apatía generalizada que impregna la contienda a la pandemia. El cuatrienio que agoniza no es sino la culminación de un largo y accidentado declive: el de la imaginación pública y el respeto por las instituciones. En los últimos años la cultura del voto en Puerto Rico se ha ido trasformando en sigilo y los partidos tradicionales, presos de sus estructuras, han sido incapaces de modernizar sus prácticas. Es decir, no han dado con una fórmula que les permita conectar con una nueva generación de puertorriqueños, amamantada principalmente por la precariedad, la incertidumbre y la tecnología, aunque libre de vínculos afectivos o compromisos ancestrales que les aten a un bando o el otro.

A esa realidad habría que añadir el opresivo clima de impunidad que permea el ámbito gubernamental. Por no hablar, desde luego, del déficit de densidad ética de un sector considerable de las clases dirigentes, y esto incluye, ¡cómo no!, a la comparsa de contratistas sentados alrededor de la piñata de fondos federales y a algunos analistas velagüiras, que los hay. Lo que estamos viviendo es la bancarrota de la credibilidad. Y sus consecuencias.

No en balde prolifera el desánimo: el inversionismo financiero es la ley del llano, y el personal arría con sus bueyes según puede, harto del circo. Lejos de incurrir en un fatalismo masoquista, lo cierto es que el panorama político y social se perfila sombrío y la gente, en su fuero interno, lo sabe.

Por eso las caravanas y las congregaciones de seguidores son cada vez más exiguas, por eso han mermado los sufragios íntegros, por eso los aspirantes se lanzan a las calles y saludan desde sus plataformas, como maniquíes en desuso, alzando los brazos en señal de victoria, y son contados los ciudadanos que les devuelven, por cortesía, un gesto cansado, escéptico e indiferente.