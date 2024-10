En este proceso electoral, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) sostiene que no hay que temerle a su triunfo pues no alterará el arreglo económico existente. En su programa Patria Nueva, el PIP anuncia la adopción de un sistema de tributación corporativa que no distinguirá entre empresas “exentas” y “regulares” y que restablecerá “mayor progresividad en la contribución sobre ingresos”.