Las elecciones y la depilación brasileña

Tendrán que buscar en los bolsillos del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Al menos esa fue la estrategia de los liliputienses en “Los viajes de Gulliver” ante el gigante: levantar un inventario de las cosas que llevaba en los bolsillos; una peinilla, una bolsita de pólvora, una tabaquera, lentes, una navaja de afeitar, un reloj y un pañuelo. Si al nuevo presidente de la CEE se le encontrara dentro del gabán algún bolígrafo, con eso bastará para confeccionar -por lo menos- tres tarjetas electorales, y así maquillar la escasez de plástico en las Juntas de Inscripción Permanente. Imagino que a Francisco Rosado Colomer no le molestará la idea pues su perfil proclama que, además de juez, es ingeniero industrial. Sospecho que la ingeniería o la jurisprudencia no es garantía de imparcialidad dúctil, pero los feligreses de la ley suspiran aliviados ante el mero requisito: quien ocupe el cargo debe ser un jurista, aunque no haya plástico, tinta o papel suficiente. Respiramos legislación, se quejaba Antonio S. Pedreira.

Similar desparpajo material exhibe el lenguaje de las plataformas de los partidos. Ninguna de las disponibles, hasta ahora, es muy concreta que digamos. Por sus quebradas digitales casi no pasan objetos de plástico, de metal o de madera. Tampoco se mencionan frutos, herramientas, hierbas, asfalto, cemento, insulina, carne, vegetales, trigo, libros, ganado, insectos, autos, barcos o pescado. Y cuando se refieren a subir o bajar los impuestos de las industrias foráneas no queda claro si hablan de Wendy’s o de Walmart. El tono es neutral y redactado con una paz gramatical que asusta. Tan siquiera insisten en que somos una isla: no hay Trópico ni Caribe; parecemos más bien el sobaco afeitado de un anuncio de navajas o la nalga lisa y despersonalizada de un continente. Por eso me alegró saber, meses atrás, que el papel higiénico podía ser un tema nacional. “Agarra fuerte lo que te quedó cuando lo perdiste todo” cantaba el Fausto de Goethe.

Extraño los tiempos en que los candidatos nombraban cosas que se podían tocar con la mano. ¿En qué momento olvidamos que la nuez moscada, la pimienta y la canela fueron motores de rutas continentales? Con razón Tomás Moro se amparó en que el mecanismo más eficaz para combatir la avaricia, en la isla Utopía, consistía en que cada uno de sus ciudadanos tuviera un orinal de oro en sus casas. ¿Quién dijo que no se puede hacer buena política desde los azulejos del baño?

La arenga de los candidatos, en las entrevistas de radio y de televisión, solo privilegia el concepto sin respaldo inmanente. No existen alcantarillas tapadas, ni aceras levantadas por raíces o caballos en los parques de pelota, mucho menos fichas de casino, escobas, cenizas, secadoras de pelo o pasta para dientes sensitivos. Todo ha sido remplazado por un erotismo espiritual cósmico: ciudadanía, patria, familia, juventud o estatus. Hasta palabras como crisis, anticorrupción, cambio o desastre parecen términos absolutos, puros, planos y pulidos. Por necesario que sea lo trascendente, es innegable que ciertas entelequias se vuelven moralizantes.

Igual de majaderos suenan algunos escritores cuando explayan sus argumentos celestiales sobre la poesía o la novela. Sobran los motivos de gozo al escuchar a la brasileña Nélida Piñón comparar el artilugio de sus novelas con una caja de fósforos. Obligada por la oscuridad, la novelista enciende un cerillo tras otro, rogando que no se acaben antes de llegar al final. José Luis González hace lo propio con el cuento. En sus memorias, asegura que escribir cuentos es como doblar mosquiteros. “Eso de doblar mosquiteros fue cosa muy importante en mi vida, desde los cuatro hasta los veinte años, y hago eso con mayor destreza que con la que escribo cuentos”, dice en “La luna no era de queso”.

Las góndolas de la cotidianidad han desaparecido de la política puertorriqueña: turismo sin sábanas, industria gastronómica sin meseros, agricultura sin plátanos, energía renovable sin líquido de baterías, diáspora sin maletas, industria de la construcción sin martillos. ¿Resolverá la Comisión Estatal de Elecciones la disponibilidad de marcadores “Sharpie” para las papeletas? Si siguen desmaterializando el discurso político, las elecciones de noviembre serán ofertas de descuento para una dolorosa depilación brasileña.