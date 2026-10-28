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Wilfrido G. OrtizWilfrido G. Ortiz
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prima:Las gárgolas boricuas y el Nu Metal

El término gárgola terminó usándose también para designar una función de vigilancia desde los techos en los puntos de drogas en Puerto Rico, escribe Wilfrido Ortiz

28 de octubre de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Se trata de un viaje místico y religioso para descubrir templos antiguos, reliquias sagradas, catacumbas, entre otras atracciones en el Viejo San Juan. (francisco.rodriguez@gfrmedia.com)
Tenemos las catacumbas de la Iglesia San José en el Viejo San Juan, y su hermoso techo que es uno de los pocos ejemplos de la arquitectura gótica en América, señala Wilfrido Ortiz.

Las identidades colectivas definidas por los bordes de un estado-nación son un constructo social de la modernidad. Comenzaron como proyectos políticos de los gobiernos, aunque se nutrieron de elementos del pasado y la geografía local. Luego se enriquecen con la Nueva Historiografía de la Academia y, con el tiempo, toman vida propia hasta el punto en que los mismos pueblos las perpetúan y defienden a capa y espada. En nuestro caso, con la creación del Estado Libre Asociado (ELA), el Instituto de Cultura Puertorriqueña fue instrumental.

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Wilfrido G. Ortiz

Wilfrido G. Ortiz

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El autor es planificador y artista plástico.
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