Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
París: arquitectura flameante y llamas de desprecio
La belleza de una ciudad no la inmuniza contra la barbarie…Cuando un monumento arde en llamas, cuando una iglesia es profanada o cuando un espacio público se convierte en escenario de violencia amenaza la continuidad de una memoria colectiva, opine Edgardo Jorge
27 de octubre de 2026 - 6:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.