Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
27 de octubre de 2026
85°Lluvias dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Edgardo Jorge OrtizEdgardo Jorge Ortiz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:París: arquitectura flameante y llamas de desprecio

La belleza de una ciudad no la inmuniza contra la barbarie…Cuando un monumento arde en llamas, cuando una iglesia es profanada o cuando un espacio público se convierte en escenario de violencia amenaza la continuidad de una memoria colectiva, opine Edgardo Jorge

27 de octubre de 2026 - 6:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La tolerancia no exige amnesia, y la diversidad no puede convertirse en excusa para el desprecio, escribe Edgardo Jorge Ortiz. (PASCAL LACHENAUD)

París no se construyó únicamente con piedra; se construyó con ideas. Sus fachadas son páginas de una historia escrita con compás, proporción y poder. Desde las agujas góticas que perforan el cielo hasta las avenidas que abren perspectivas monumentales, la capital francesa convirtió el urbanismo en una declaración política y la arquitectura en un lenguaje universal. Pocas ciudades han comprendido con tanta precisión que construir también significa decidir qué merece permanecer en la memoria.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
FranciaParísHistoria
ACERCA DEL AUTOR
Edgardo Jorge Ortiz

Edgardo Jorge Ortiz

Arrow Icon
El autor es arquitecto con vasta experiencia en su campo profesional. Es experto en mitigación de daños y ha encabezado proyectos residenciales, comerciales, civiles y militares entre otros.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: