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José Luis Nieto MingoJosé Luis Nieto Mingo
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Los fantasmas de Père Lachais

Recordar a Betances entre los fantasmas de este cementerio parisino no es un ejercicio de nostalgia estéril. Podría ser, más bien, la constatación de que su espíritu aún recorre aquellos senderos, opina José Luis Nieto Mingo

17 de mayo de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Y quién sabe si en uno de esos paseos nocturnos cerca del lote 30 en la por División 6 del cementerio, Betances logre al fin desentrañar el misterio sobre si los restos de Jim Morrison, el mítico cantante de la banda The Doors fallecido prematuramente a los 27 años en 1971, y cuya tumba es la más visitada del recinto, señala José Luis Nieto Mingo. (BERTRAND GUAY)

En su fascinante libro Alguien camina sobre tu tumba, la escritora argentina Mariana Enríquez explora una práctica que aunque para algunos pudiera parecer macabra, se ha convertido en uno de los destinos esenciales para los viajeros amantes de la historia: la visita deliberada a los cementerios. Enríquez nos recuerda que estos lugares no son meramente depósitos de cuerpos, sino bibliotecas de identidad donde la historia de una ciudad se puede leer a través de sus lápidas.

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CementerioFranciaJim MorrisonHistoriaRamón Emeterio Betances
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Abogado y Profesor de Derecho, Universidad de Puerto Rico
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