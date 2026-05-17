En su fascinante libro Alguien camina sobre tu tumba, la escritora argentina Mariana Enríquez explora una práctica que aunque para algunos pudiera parecer macabra, se ha convertido en uno de los destinos esenciales para los viajeros amantes de la historia: la visita deliberada a los cementerios. Enríquez nos recuerda que estos lugares no son meramente depósitos de cuerpos, sino bibliotecas de identidad donde la historia de una ciudad se puede leer a través de sus lápidas.

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