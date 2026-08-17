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Policía busca a más personas por balacera en la Universidad Estatal de Virginia

Un sospechoso de 19 años ya fue detenido por el ataque del sábado, que dejó cinco heridos

17 de agosto de 2026 - 7:14 AM

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Los detectives trataban de determinar qué motivó la balacera del sábado.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ettrick, Virginia - Las autoridades buscan a más personas que dispararon armas en un tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia que dejó cinco heridos, informó la policía el domingo, mientras un sospechoso de 19 años permanecía bajo custodia y los investigadores intentaban esclarecer lo ocurrido.

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Los detectives trataban de determinar qué motivó la balacera del sábado, y si los otros que dispararon lo hicieron en defensa propia o si estaban entre los agresores, indicó el teniente James Lamb, comandante de la Unidad de Delitos Graves del Departamento de Policía del condado de Chesterfield. No precisó cuántas personas más dispararon armas.

“Aún no tenemos ubicaciones específicas que estemos examinando, ya que estamos trabajando en identificarlos”, escribió Lamb en una respuesta por correo electrónico a preguntas de The Associated Press.

El tiroteo, ocurrido el sábado aproximadamente a la 1:30 a.m., obligó a ordenar el confinamiento en el campus en un momento en que los estudiantes se preparan para el nuevo año escolar. Sucedió cerca de los Quad Annexes de la universidad, donde la policía del campus y agentes del condado de Chesterfield encontraron a cinco personas con heridas de bala afuera de los dormitorios.

Muchos estudiantes acababan de completar la “New Trojans Experience”, un programa de orientación de la universidad para alumnos de nuevo ingreso. Las clases se reanudan el lunes.

Un sospechoso fue hallado en el armario de un dormitorio y arrestado más de 14 horas después del tiroteo. Ello ocurrió varias horas después de que funcionarios de la universidad levantaran el confinamiento del campus, luego de indicar que la policía no creía que hubiera una amenaza inmediata.

La AP dejó mensajes por correo electrónico y teléfono a administradores de la Universidad Estatal de Virginia.

Camron Harris, de 19 años y residente de Henrico, Virginia, estaba detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Chesterfield. Debe comparecer ante un tribunal estatal el lunes para enfrentar cuatro cargos de lesiones maliciosas y cuatro cargos de uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave.

No se pudo determinar de momento si Harris tiene un abogado que pueda hablar en su nombre. Los intentos de comunicarse con su familia por teléfono fueron infructuosos.

La Universidad Estatal de Virginia es una universidad pública que históricamente ha sido para alumnos de raza negra, y está ubicada en Ettrick, Virginia, a unas 24 millas (39 kilómetros) al sur de la capital estatal, Richmond. Tiene unos 5,700 estudiantes, y fue la primera institución con carreras de cuatro años para estadounidenses negros totalmente financiada por el estado. La mayoría de sus estudiantes son de bachillerato.

Las víctimas tenían entre 17 y 23 años, y solo una de ellas era alumno de la universidad, según la policía. Harris no era estudiante, agregó.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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