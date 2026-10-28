Las gárgolas boricuas y el Nu Metal
El término gárgola terminó usándose también para designar una función de vigilancia desde los techos en los puntos de drogas en Puerto Rico, escribe Wilfrido Ortiz
28 de octubre de 2026 - 11:00 PM
28 de octubre de 2026 - 11:00 PM
Las identidades colectivas definidas por los bordes de un estado-nación son un constructo social de la modernidad. Comenzaron como proyectos políticos de los gobiernos, aunque se nutrieron de elementos del pasado y la geografía local. Luego se enriquecen con la Nueva Historiografía de la Academia y, con el tiempo, toman vida propia hasta el punto en que los mismos pueblos las perpetúan y defienden a capa y espada. En nuestro caso, con la creación del Estado Libre Asociado (ELA), el Instituto de Cultura Puertorriqueña fue instrumental.
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