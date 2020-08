Lecciones y elecciones tras la debacle primarista

El país -y los partidos políticos principales- esperan mientras escribo porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico le ponga el cascabel al gato. Los candidatos de los partidos políticos principales solicitaron amparo a dicha corte para que encontrara y dispusiera una solución jurídica a una crisis política. Crisis que es de tal magnitud que aún amenaza con destruir el andamiaje electoral sobre el cual se cimienta y legitima la democracia puertorriqueña.

Se ha escrito bastante sobre el tema de las culpas. Que si la Junta de Control Fiscal; el partido de gobierno por haber aprobado una ley electoral a finales de junio del año electoral sin consenso; la incompetencia del presidente de la Comisión; la incompetencia de los comisionados electorales de los partidos que corren las primarias; la inacción de los partidos políticos principales; Fuenteovejuna… Sostengo que la culpa es compartida, y recae principalmente en el presidente y en los comisionados de los partidos principales en la Comisión Estatal de Elecciones.

Me resulta difícil de creer que los comisionados electorales de los partidos principales no pudieron advertir con tiempo, y a su vez alertar al país, que la primaria del domingo no podía celebrarse. Los comisionados electorales Maria Dolores Santiago y Lind O. Merle tienen experiencia, conocimiento y gozan de personal administrativo y de asesoría externa que torna incomprensible el que no hayan advertido el fiasco monumental y el bochorno mundial al que se encaminaban a sumir al pueblo puertorriqueño. Que los comisionados electorales de los partidos principales hayan estado hasta la noche del sábado infundiendo tranquilidad y confianza en sus huestes y en los electores es tan inconcebible como insólito.

A estas alturas del caos y la debacle electoral y ante la inminente salida del presidente de la Comisión y de los comisionados electorales de los partidos políticos principales, ¿alguien sabe si los comisionados electorales han activado las disposiciones del Art. 3.7 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020 para designar un Presidente Alterno? Un presidente alterno que goce de la credibilidad y la confianza del país y que pueda sustituir de inmediato al deslegitimado y alicaído presidente de la Comisión, de suerte que pueda darle continuidad al proceso electoral a poco más de 80 días de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020. La gobernadora y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, ¿están preparados para hacer el mencionado nombramiento en caso de que la Comisión continúe arrastrando los pies?

Hablando de arrastrar los pies, en la mañana del lunes la Junta de Gobierno del PPD se reunió y resolvió ordenar al Comisionado Electoral del PPD que de inmediato contabilizara las votaciones y divulgara los resultados de todos los colegios en que sí se votó. Eso como remedio urgente a la filtración irresponsable a modo de influenciar con medias verdades sacadas de contexto a la mayoría de los precintos que aún no han votado. Le tomó 24 horas a la secretaría del PPD reducir a escrito esa trascendental orden. A estas horas, el aparato electoral PPD no ha cumplido con la orden de su organismo rector. ¿Será que el liderato actual del PPD en realidad prefiere esperar a ver si el Tribunal Supremo resuelve de otro modo, y así no cumplir con lo ordenado por su Junta de Gobierno? Cada hora que pasa es un daño irreparable adicional a la confiabilidad y credibilidad del pueblo en sus instituciones. Ambos partidos políticos se continúan autoinfligiendo un daño muy grande y difícil de reparar.

Mucho me temo que el pueblo de Puerto Rico no tendrá un suspiro o alivio a tanto desastre que nos ha arropado durante este cuatrienio. Este caos político-electoral, que extrañamente se espera sea corregido por jueces, tiene secuelas que continuarán azotando inmisericordemente a un pueblo agobiado ya por el flagelo de la desconfianza, de la duda, de la falta de legitimidad en las instituciones que nos permitían el traspaso pacífico del poder público.

Ojalá no se nos haya hecho tarde. Ojalá el daño autoinfligido pueda superarse. Tristemente, no veo que las autoridades gubernamentales o electorales se estén moviendo en la dirección que permita reparar el hondo semillero de dudas y desconfianza democrática que se creó en menos de 24 horas, y que opacó y deshizo años de trabajo electoral que fue orgullo patrio y referente mundial.

Hay una lección que aprender. No tenemos mucho tiempo. Las elecciones se acercan. Nos toca reconstruir la esperanza, la confianza, la credibilidad. Algo muy difícil de lograr después de un desengaño tan monumental como el que hemos sufrido. Ojalá me equivoque.