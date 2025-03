La moral no es un asunto de opinión, en abstracto. Pero en concreto, no pasa lo mismo. En abstracto los asuntos pueden manejarse en blanco y negro, pasando por alto los detalles con que nos damos en la realidad. Pero, al ir a la realidad, vemos la diferencia entre las ideas y las cosas. Es lo que sucede en la Ciencia. A la humanidad le tomó siglos y siglos para caer en cuenta que la distancia más corta entre dos puntos no es una línea recta sino una curva. Si un avión sale de San Juan hacia Madrid asumiendo una trayectoria recta, no encontrará su destino sin dar un rodeo. Lo mismo sucede con el cohete rumbo a la Luna y rumbo a Marte. Más de un navío español terminó en Irlanda en tiempos coloniales.