Lo que el Supremo no resolvió

Ante el más reciente desastre que vivimos, las primarias, el Tribunal Supremo de Puerto Rico asumió su deber constitucional de manera presta y expedita. En menos de 48 horas, el Tribunal pudo atender las controversias presentadas. Los jueces y juezas se unieron para “poner fin a la incertidumbre que arropa los procesos democráticos” y “brindar sosiego al Pueblo” (citas de la Opinión del Tribunal). Sin duda todo el país esperaba esta decisión. No obstante, me pregunto si en efecto el Tribunal logra contestar todas las preguntas y traer sosiego.

El Tribunal decide varios de los problemas que ocasionó la ineptitud crasa del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y los comisionados del PPD y el PNP. Decide que las primarias continúan el próximo domingo en aquellos colegios donde no llegaron los materiales o que no pudieron comenzar el proceso de elecciones. En este punto hubo consenso. Sobre este asunto no deberían surgir más controversias, a no ser, por supuesto, que el próximo domingo nuevamente ocurra alguna irregularidad que impida que culmine el proceso sin tropiezos.

Deciden además que los resultados de los votos ya emitidos no deben ser divulgados. Varios de las juezas y jueces que apoyaron esta determinación descansaron en que la divulgación antes de culminar el proceso puede afectar el voto de quienes no han votado aún y violenta el principio de igualdad del voto. Obviamente, el Tribunal no puede deshacer el daño que ya ha ocasionado la filtración de resultados.

Definitivamente la decisión logra atender las dos controversias principales: cuándo terminar la primaria y qué hacer con los votos ya emitidos. Pero como pasa con problemas complejos, las soluciones no necesariamente pueden atender todos los aspectos.

Continuar las primarias en aquellos colegios donde no llegaron los materiales o que no abrieron, no atiende el impacto que tuvo la desinformación, las múltiples irregularidades reseñadas durante todo el día por la prensa, el miedo al contagio por el COVID ante imágenes de largas filas en los colegios y la notificación que hicieran al país los presidentes de los partidos de su decisión. En conferencia de prensa, los presidentes de los partidos informaron al país que ellos habían decidido detener el proceso. Esto antes de que se emitiera la decisión final de la Comisión. ¿Cuántas personas sintieron que no podían ir a votar aun en lugares donde abrieron los colegios?

Por otro lado, ¿fue válido el acuerdo al que llegaron los presidentes de los partidos y el presidente de la CEE a puertas cerradas? Aunque varios de los jueces y juezas catalogan ese acuerdo como “ultra vires”, o contra derecho, y advierten que el remedio que conceden no valida el acuerdo, la decisión en la práctica valida los términos de ese acuerdo arbitrario y autoritario.

Otro asunto importante no decidido es, ¿qué pasa con los votos ya emitidos? ¿Dónde están? ¿Quién los custodia? Las partes demandantes que exigían la divulgación argumentaron falta de confianza con el manejo de los votos. La jueza presidenta Maite Oronoz establece en su opinión de conformidad que el tribunal debió exigir algunas garantías a la CEE. Entre estas menciona: la cadena de custodia de las papeletas y los sistemas electrónicos; precisar cuál fue el proceso que se siguió en los colegios una vez cerraron; y acreditar la localización y seguridad para guardar las papeletas. Todas estas garantías dirigidas a remendar la falta de confianza en los procesos oficiales de la Comisión y los funcionarios encargados de los partidos.

Ciertamente el Tribunal resuelve las controversias inmediatas presentadas. Pero “poner fin a la incertidumbre que arropa los procesos democráticos” o “brindar sosiego al Pueblo” no se puede lograr con una decisión judicial. Esto solo se logra en un país realmente democrático, donde los gobiernos actúen por el bienestar de las gentes y libres de corrupción. Dudo que el resultado de las primarias nos acerque a eso.