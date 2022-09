Los alcaldes en defensa de sus pueblos tras la devastación de Fiona

Recientemente, por parte de LUMA Energy, se amenazó arrestar al alcalde de Isabela, si proseguía haciendo la función de restituir energía eléctrica a sus constituyentes. Se le radicó una querella ante la Policía de Puerto Rico para amedrentarlo y amenazarlo con perder su derecho a la libertad personal, si continuaba con lo que él considera, el ejercicio del cumplimiento del deber.

La energía eléctrica es vital para garantizar la vida a personas que están encamadas, los que necesitan tratamiento por ser diabéticos, los que necesitan ser dializados por problemas del riñón, para la seguridad de los que tienen severos problemas de visión y para los que padecen diferentes tipos de cáncer, algunos en estado crítico. Para esas personas y su familia es perentorio que se les brinde el servicio de electricidad a la brevedad posible. Está en juego su salud y el derecho fundamental a la vida.

El Código penal de Puerto Rico dispone:

Artículo 26. — “Estado de Necesidad. No incurre en responsabilidad penal quien, para proteger cualquier derecho propio o ajeno de un peligro inminente, no provocado por ella y de otra manera inevitable, infringe un deber, o causa un daño en los bienes jurídicos de otro, si el mal causado es considerablemente inferior al evitado y no supone la muerte o lesión grave y permanente de la integridad física de una persona”.

Los alcaldes que se organizan con ex empleados de la autoridad de Energía eléctrica, gente que tiene el “expertise” manejando situaciones de emergencia, que han atendido previamente reparación a tendidos eléctricos, cables, postes y desganche por varios años, con el entrenamiento para ello, están actuando bajo el “Estado de Necesidad”, que define el Código Penal y no deben ser penalizados ni amenazados con sanciones o pérdida de la libertad.

Cumplen con el deber de proteger la salud y la vida de sus constituyentes. Al contrario, estos funcionarios deben ser protegidos en el cumplimiento de su deber, por el gobernador de Puerto Rico, por el secretario de Justicia y siendo los municipios, criaturas de la legislatura, por los presidentes de ambas cámaras legislativas.

Nuestro pueblo debe unirse en la defensa personal, jurídica y material, de los alcaldes que se organizan responsablemente, con trabajadores diestros para restablecer la energía eléctrica en sus municipios. Los medios de comunicación deben darles foro a estos alcaldes, para que expliquen adecuadamente las gestiones previas que realizaron con LUMA, sin que esta entidad los atendiera con el sentido de urgencia que la situación catastrófica que dejó Fiona, amerita.

Cada día es más evidente que LUMA aceptó cumplir con una función vital para la vida y la economía de nuestro pueblo, como lo es generar energía eléctrica en sus diversos componentes, sin que estuviera preparada para ello. Lo que han estado haciendo es tratar de aprender sobre el terreno, en un proceso que algunos describen como “Trial error”, en traducción libre: trato, me equivoco y lo intento de nuevo hasta que resulte.

El artículo ll, sección siete de la Constitución de Puerto Rico dispone:

“Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes…” Los alcaldes que actúan en defensa de la vida, la salud y la seguridad de su pueblo, cumplen la ley de la patria, ningún contrato puede estar por encima del cumplimiento de ese deber.

