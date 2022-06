Los dos polos de la globalización

La globalización típicamente se ha visto como una condición y no como un proceso. Se habla de la economía globalizada como si fuera inmutable. La realidad es más compleja. La globalización es un proceso cambiante con condiciones e implicaciones muy distintas en sus diversas fases o modalidades. Ninguna economía, y menos aún una tan abierta como la nuestra, puede darse el lujo de no entender los procesos globales. En la economía global y su evolución hay ganadores y perdedores y es necesario entender qué factores hacen que un país o región se encuentre entre los primeros y no los segundos, aun reconociendo que estos en ocasiones están fuera de su control.