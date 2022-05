Los mayores también somos el futuro del país

En mayo se conmemoran las aportaciones pasadas, presentes y futuras de las personas mayores de 60 años que constituyen el 27% de nuestra población. Puerto Rico ya es el país número once mundialmente en cuanto a envejecimiento poblacional. Pero, no se puede generalizar a las personas mayores, pues representan un grupo sumamente heterogéneo, con diversidad de pasiones, con propósito de vida y un gran futuro. Sí, un gran futuro porque este no le pertenece a una generación, nos pertenece a todos.