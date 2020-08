Los retos del regreso a clases

El regreso este semestre a las aulas educativas (de manera virtual) es la ilusión que tenemos como sociedad de invertir en el mejor recurso que poseemos de cara al futuro. No obstante, el COVID-19 marca una pauta de manera decisiva en ese retorno académico. El componer un ambiente educativo para ser productivo requiere de muchas variables y en este año particular va a tener grandes retos en lo que es lo sustantivo del encuentro con nuestros estudiantes. Eso no quiere decir que no se pueda dar una experiencia de calidad y tampoco que no se vaya a dar un proceso formativo educacional. Lo cierto es que ha sido muy difícil el reacomodar todas las vertientes tecnológicas, anímicas, de diseño y experimentación en torno a un proyecto educativo que contará con limitaciones en su impacto humano y social pero cargado de posibilidades probablemente de cara a un futuro educativo. Nada puede obstaculizar que la educación continúe ofreciéndose.

Puerto Rico no vive solo esta experiencia. En Alemania los berlineses regresan a sus colegios en grupos separados y con el riesgo del distanciamiento social impuesto. Lo han hecho de forma escalonada en sus distintas jurisdicciones. Sin embargo, la incertidumbre prevalece y eventualmente podrán tener algunos resultados no necesariamente deseados. Ese es el caso igualmente de Finlandia, país de referencia obligada a la hora de hablar de proyectos educativos exitosos, y de Escocia, donde más de 700,000 alumnos regresan a sus escuelas. Sin embargo, en todas estas latitudes, los sistemas educativos tienen unas particularidades organizacionales y laborales mediante las cuales les es más permisible esa paulatina incorporación a la educación presencial. En otros países como Uruguay igualmente se regresa a la modalidad presencial tomando las precauciones salubristas e higiénicas que impone el momento. Si bien todo esto es cierto, no es menos cierto que en otros lugares, como en el condado de Cherokee en el norte de Atlanta, el regreso supuso el desconcierto de aumentar el foco de infección y de provocarse un caos en su proyecto educativo. La obsesión con el regreso presencial, avalada por discursos de políticas públicas erráticas en algunos estados, tendrá su efecto mas pronto que tarde en detrimento de esa población estudiantil.

De acuerdo a un estudio reciente del Instituto de Desarrollo de la Juventud, en Puerto Rico existen 335,775 familias, equivalente al 28% del total de la población, que no tienen computadoras. Igualmente asombroso es que 274,000 familias solo tienen acceso a internet a través de un celular. Y en ese mismo estudio, 433,525 familias no tienen suscripción a internet, lo que supone un agravante en todo este inicio de educación a distancia que si bien es cierto que es urgente y necesario que se articule, los educadores debemos estar conscientes de las limitaciones que podrían tener tantos maestros, estudiantes y profesores universitarios.

Con esa realidad sociológica enfrentamos nuevos retos. La pandemia ha puesto nuevamente de relieve sobre el tapete del tejido social la desigualdad y la polarización que nuestro país vive desde hace varias décadas. El proceso educativo no es la excepción. La educación, por tanto, tiene que ser ejercida de manera escalonada, lo que conllevará una gran dosis de sensibilidad hacia los menos favorecidos tecnológicamente. Al final de la jornada debemos entender que todavía estamos en un proceso de transición ante un escenario que progresivamente iremos perfeccionando.

De igual manera, la educación en estos tiempos requiere una revisión de paradigmas en la que atemperemos la importancia del tipo de educación que se ofrezca y que a su vez garantice de manera prioritaria la salud de nuestras comunidades educativas. Tradicionalmente el sistema educativo de Puerto Rico ha tenido grandes retos en términos de sus planteles físicos, inclusive de higiene tanto como de seguridad. Nuestros estudiantes, sobre todo de escuelas públicas, están insertos en áreas de pobreza con las limitaciones tecnológicas de una población que apenas la mitad tiene acceso a un sistema de internet adecuado.

Creo que es correcta la decisión de no regresar de manera presencial a nuestros centros educativos hasta que tengamos las garantías de seguridad necesarias. Pero igualmente, estos son tiempos de reflexión y de reinvención de nuestra sociedad. Sociológicamente ha habido ya un impacto en nuestro quehacer diario, nuestra manera de relacionarnos y de cohabitar. Nuevos son los símbolos de socialización y de convivencia. Igualmente nuevos serán los patrones de educarnos. Confiemos que podamos afrontar estos retos con la sabiduría que impone el momento. El imperativo educativo en tiempos de pandemia debe manifestarse hoy de manera solidaria y creativa.