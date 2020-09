Lúgaro, el plagio y la estrategia del PPD

La polémica que se ha suscitado como resultado de una iniciativa de la licenciada Alexandra Lúgaro para promover la inscripción de nuevos electores, pero copiada de una campaña desarrollada en Argentina, resulta interesante e importante por razones variadas. La primera es la incomprensión y falta de respeto que aún existe con respecto al esfuerzo creativo de los seres humanos, muy particularmente de los artistas.

La utilización no autorizada de una propiedad o dinero de una persona por otra, la inmensa mayoría de la población la identifica y condena como una agresión social impermisible. Entonces, la califican, sin ambages, como robo o hurto. Cuando la composición o expresión artística de otra persona se utiliza sin la autorización correspondiente, la indignación es similar, pero se desarrollan todo tipo de teorías baladíes con el propósito de justificar y distinguir. Sin embargo, eso, al fin y al cabo, es el aprovechamiento desleal del trabajo y talento de otra persona.

No albergo dudas de la bien intencionada acción de la licenciada Lúgaro al hacer referencia al trabajo del publicista argentino. Ella se ocupó de divulgar que la idea no surgió del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). En ese sentido, es obvio que no había intención de lucrarse, ni reclamar como suyo el trabajo intelectual de otra persona. Sin embargo, esto no excusa que se obrara de forma incorrecta con respecto al uso de la campaña publicitaria de otra persona, sin la autorización correspondiente. La buena fe y la ausencia de lucro, no excusa el uso indebido de la obra intelectual de otra persona, ni de la prerrogativa del autor a vindicar sus derechos.

En ese sentido, el reclamo de compensación monetaria hecho por el publicista argentino a Lúgaro en modo alguno constituye una extorsión. El valor de nuestro trabajo y esfuerzo creativo tenemos perfecto derecho a definirlo y cuantificarlo. Una campaña publicitaria de esta naturaleza y, sus componentes particulares, con facilidad excede de los $100,000 que ha reclamado el publicista en cuestión. En tal sentido, no es correcto el planteamiento del MVC respecto a reclamos exagerados de compensación por violación a derechos relacionados a propiedad intelectual.

No obstante, Lúgaro tiene razón cuando plantea que ella es objeto de ataques fundamentados en consideraciones estrictamente políticas. El Partido Popular (PPD) está claro que un voto que obtenga Lúgaro y el MVC es un voto que de otra manera flotaría hacia el PPD. Desde esta perspectiva, el PPD necesita desprestigiar y pulverizar a Lúgaro y a su movimiento.

De hecho, en lo que respecta a esta campaña de descrédito lo peor está por venir. En los próximos dos meses oiremos, sin cesar, la apología de que un voto por Lúgaro es un voto perdido, y que el voto hay que usarlo de forma “inteligente”, votando por el PPD para impedir que el Partido Nuevo Progresista vuelva a triunfar. Desde esta perspectiva obtusa, la única alternativa de redención que tiene Puerto Rico es el PPD, porque cualquier otra posibilidad nunca será viable. De conformidad con esta enrevesada lógica, jamás el electorado puertorriqueño podría tener otra alternativa que no fuera el PNP o el PPD.

Si bien es cierto el enorme poder de destrucción del PPD y que su campaña ofensiva contra Lúgaro y el MVC será implacable, no es menos cierto que Lúgaro ha identificado y marcado un terreno de trabajo político que los partidos tradicionales no han desarrollado con efectividad.

La realidad es que cuando el PPD promueve y provoca que esta controversia capture el interés público, un asunto que pudo ser del interés exclusivo de aburridos profesores y practicantes de una disciplina particular del Derecho se ha convertido en foro para darle espacio y oportunidad a Lúgaro para llevar un mensaje que de otra manera no habría podido difundir. Por consiguiente, aunque resulte irónico, la gran ganadora de esta polémica podría ser la licenciada Lúgaro y el MVC.