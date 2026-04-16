Opinión
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Más onerosa la formación de enfermeros y otros profesionales de la salud
Convertirse en enfermero, médico, terapista o cualquier otro profesional de la salud no es solo una vocación, es una inversión económica significativa, escribe Juan C. Del Valle Figueroa
16 de abril de 2026 - 7:00 PM
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