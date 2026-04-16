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prima:Más onerosa la formación de enfermeros y otros profesionales de la salud

Convertirse en enfermero, médico, terapista o cualquier otro profesional de la salud no es solo una vocación, es una inversión económica significativa, escribe Juan C. Del Valle Figueroa

16 de abril de 2026 - 7:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El nuevo marco legal federal introduce modificaciones significativas en la Beca Pell, los préstamos estudiantiles y elimina ayudas complementarias, impactando directamente a miles de estudiantes que dependen de estos recursos para avanzar en su formación académica, afirma Juan C. Del Valle. (Shutterstock)

Justo cuando el acceso a la educación universitaria debería ser una prioridad, las reformas impulsadas por el presidente Donald Trump bajo el estatuto denominado “Big Beautiful Bill” suponen cambios que no deben ser ignorados, especialmente por quienes aspiran a convertirse en profesionales de la salud.

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